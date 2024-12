AFP De politie zette de weg af vlakbij het migrantenkamp

NOS Nieuws • vandaag, 02:31 Mogelijk automatische wapens gebruikt bij 'tragisch drama' Noord-Frankrijk

De slachtoffers in Noord-Frankrijk zijn mogelijk doodgeschoten met automatische wapens. Dat zegt de brandweer tegen Franse media. Gisteren werden vijf lichamen gevonden in Loon-Plage en in Wormhout, in de buurt van Duinkerke. De burgemeester van Duinkerke spreekt van "een tragisch drama".

"Iemand heeft op koelbloedige wijze verschillende mensen vermoord in Frans-Vlaanderen en aan onze kust", zegt Patrice Vergriete.

Twee van de slachtoffers werden door hun hoofd geschoten, meldt nieuwssite Actu17. Het gaat om de twee beveiligers die vlakbij een migrantenkamp in Loon-Plage werden gevonden. De plaats ligt ongeveer een half uur ten noorden van Calais.

De VRT meldt dat de beveiligers, die in het havengebied patrouilleerden, dood in hun auto werden gevonden. De twee gedode migranten werden op de openbare weg aangetroffen, vlakbij het kamp.

Ook het hoofd van de regio, Xavier Bertrand, noemt het "een verschrikkelijk drama". Hij denkt aan de naasten van de slachtoffers, "maar ook aan alle inwoners van de kust en van Frans-Vlaanderen die getroffen zijn door deze tragische gebeurtenis".

Veel onduidelijk

Verder is er nog veel onduidelijk over wat er precies in het noorden van Frankrijk is gebeurd en waarom. Gisteren meldde een 22-jarige Fransman zich bij de politie en zei dat hij de dader is.

Over zijn motief is niets bekendgemaakt, maar onder andere Le Parisien schrijft dat de verdachte mogelijk een zakelijke ruzie had met een van de slachtoffers. Diegene was bedrijfsleider van een transportbedrijf.