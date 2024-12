Gemeenten zoeken duurzamere oplossingen voor kerstboom op het dorpsplein

Hergebruikte kerstboom

In andere grote steden als Utrecht, Rotterdam en Amsterdam is de echte kerstboom ook nog niet volledig uit het straatbeeld verdwenen.

Horst aan de Maas doet dit jaar een test met lichtjeskerstbomen, "Normaal plaatste de gemeente in elke kern een grote boom, dit jaar komt er in drie dorpen een lichtjesboom wegens de duurzaamheid." schrijft de gemeente aan de NOS.

In Nijmegen gaan ze dit jaar voor het eerst helemaal over op duurzamere lichtjeskerstbomen. En dat is voor sommige mensen nog even wennen: