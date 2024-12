NOS Sport • gisteren, 17:42 • Aangepast gisteren, 19:41 Verrassende zilveren WK-medaille Giele op 100 vlinder, finaleplaats Korstanje

1:24 Verrassend WK-zilver Giele op 100 vlinder, wereldrecord Walsh

Zwemster Tessa Giele heeft bij de WK kortebaanzwemmen in Boedapest verrassend een zilveren medaille veroverd op de 100 meter vlinderslag. Het goud ging zoals verwacht naar de Amerikaanse Gretchen Walsh. Zij zwom een wereldrecord: 52,71.

In de finale van de 4x100 meter wisselslag gemengd stelde Nederland teleur. Maaike de Waard, Caspar Corbeau, Nyls Korstanje en Milou van Wijk hadden zich als derde voor de finale geplaatst, maar de Nederlandse ploeg werd achtste in 3,36,04. Een team van neutrale atleten won goud, vlak voor de Verenigde Staten.

3:46 Nederlandse zwemmers stellen teleur met achtste plaats in gemengde estafettefinale

Giele had in de series met 55,71 het Nederlands record van Inge Dekker uit 2009 uit de boeken gezwommen en liet in de halve finales met 55,80 de zevende tijd noteren. In de eindstrijd steeg ze met een tijd van 54,66 seconden - opnieuw een Nederlands record - boven zichzelf uit en won ze voor het eerst een WK-medaille.

Verrassing in buitenbaan

"Ik ben superblij en ook wel verrast", reageerde Giele na afloop. De zwemster zwom vanuit baan 1 naar een tijd die ruim een seconde sneller was dan haar beste tijd. "Ik vind het fijn om vanuit een buitenbaan te starten. Dan ligt er wat minder druk op. Net als bij het EK in Otopeni (EK-goud op de 50 meter in 2023) pakte dat heel goed uit."

ANP Tessa Giele, Gretchen Walsh en Alexandria Perkins

Walsh sleepte al haar vijfde wereldtitel van deze week in de wacht. Ook op de 50 meter vrije slag zwom de 21-jarige Walsh een wereldrecord. Met 22,87 verbeterde ze het record van Ranomi Kromowidjojo uit 2017 (22,93).

Op diezelfde afstand slaagden Maaike de Waard (24,22) en Milou van Wijk (24,08) er niet in om door te dringen tot de finale.

Finaleplaats Korstanje

Nyls Korstanje plaatste zich voor de finale van de 50 meter vrije slag. Met 20,63 kwam hij tot de vierde tijd, ruim voldoende voor een finaleplaats. Eerder dit toernooi zwom de Nederlander al naar een bronzen medaille op de 50 meter vlinderslag. In de series van de 50 meter vrij had Korstanje het Nederlands record al op 20,72 gebracht en nu was hij dus opnieuw sneller.

Jordan Crooks zette een wereldrecord op de klokken. Met 19,90 is de zwemmer van de Kaaimaneilanden de eerste die onder de 20 seconden zwemt op de 50 meter vrij. In de series was hij met 20,08 al 0,08 seconde sneller dan de Amerikaan Caeleb Dressel in 2020.

Dit WK regent het wereldrecords. Volgens Roald van der Vliet, directeur van Innosportlab, kan dat komen omdat dit het eerste grote toernooi is na de Olympische Spelen: "Je ziet soms dat sporters aan het begin van een nieuwe olympische cyclus beter presteren, want de druk is lager."

Getty Nyls Korstanje

De Zwitser Noè Ponti sleepte zijn derde wereldtitel in de wacht op de 100 meter vlinderslag en zwom ook een wereldrecord. Ponti was met 47,71 0,07 seconde sneller dan Caeleb Dressel vier jaar geleden in Boedapest. Eerder veroverde de 23-jarige zwemmer al goud op de 50 meter vlinderslag en 100 meter wisselslag.

Summer McIntosh was in de finale van de 400 meter wisselslag een klasse apart. Met 4,15,48 was ze ruim drie seconden sneller dan het wereldrecord dat Mireia Belmonte in 2017 in Eindhoven had gezwommen. Voor de 18-jarige Canadese is het haar derde wereldtitel en derde wereldrecord in Boedapest. Het jaar van McIntosh kon sowieso al niet meer stuk, want afgelopen zomer won ze op de Spelen in Parijs al drie keer goud en een keer zilver.

WK zwemmen live bij de NOS De WK zwemmen kortebaan in Boedapest zijn tot en met zondag 15 december dagelijks vanaf 17.30 uur via een livestream te volgen op NOS.nl, in de mobiele app en in tv-app NOS Live.

Vlak na haar zilveren race moest Giele alweer in actie komen op de 50 meter vrije slag. De 22-jarige Zuid-Hollandse eindigde als vierde in haar halve finale en haar tijd van 29,80 was net niet voldoende voor een finaleplaats. Ze werd negende.

Op de 50 meter schoolslag slaagden Koen de Groot en Caspar Corbeau er niet in om de finale te bereiken. De Groot was met 25,86 sneller dan zijn tijd in de series (25,97) en werd negende. Hij kwam daarmee 0,05 seconde tekort voor een finaleplaats. Corbeau was met 26,31 langzamer dan vanochtend (26,07) en moest genoegen nemen met de veertiende tijd.