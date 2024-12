Tientallen klimaatbetogers opgepakt na actie achter douane Schiphol

De betogers hadden in een van de hallen achter de douanecontrole een bruine vloeistof op de grond gegoten. Om daar te komen, hadden ze naar eigen zeggen vliegtickets gekocht.

Het is onbekend om wat voor vloeistof het ging. Volgens XR was het 200 liter en staat de actie symbool voor de overstromingen in de Spaanse regio Valencia afgelopen oktober.