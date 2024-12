Antiwesterse oud-voetballer Kavelasjvili gekozen tot president Georgië

Correspondent Mitra Nazar over de nieuwe president:

"Micheil Kavelasjvili speelde ooit voor het Georgische nationale voetbalteam, en ook een tijdje voor Manchester City. In 2016 ging hij de politiek in en sloot hij zich aan bij Georgische Droom. Later begon hij een eigen partij, met sterke anti-westerse, pro-Russische standpunten.

Als parlementariër was hij berucht vanwege extreme standpunten tegen lhbti'ers, het uitschelden van oppositieleden en het verspreiden van anti-westerse complottheorieën. Hij is degene die kwam met het idee voor een wet tegen 'buitenlandse agenten'. Die wordt ook wel de 'Russische wet' genoemd omdat die gekopieerd is van de wet die het Kremlin gebruikt om kritische stemmen de mond te snoeren.

Kavelasjvili is controversieel en onderwerp van spot onder demonstranten. Hij zou als profvoetballer al niet bijster talentvol zijn geweest. Mensen noemen hem bovendien ongemanierd en onopgeleid. De ex-voetballer wilde ooit president van de Georgische voetbalfederatie worden, maar kon die baan niet krijgen omdat hij geen hoger onderwijs heeft gevolgd.

Dat de regeringspartij hem voordraagt als president is voor kritische Georgiërs echt een teken dat de regering z'n ware gezicht laat zien, en dat de pro-Russische koers nu niet meer ontkend kan worden. Hij wordt beschouwd als marionet van de autocratische oligarch en leider van Georgische Droom, Bidzina Ivanisjvili, die achter de schermen de touwtjes in handen heeft."