Pieterse popelt om weer door de modder te scheuren: 'In mijn hart ben ik offroad'

Twee maanden lang was Puck Pieterse van de radar. Tot en met deze week werkte ze in Spanje aan haar vorm. Donderdag keerde ze terug naar haar ouderlijk huis in Amersfoort. Een dag later reed ze een trainingsrondje langs Woudenberg, Leusden en Soesterberg.

Om de benen op spanning te houden. En om te wennen aan de waterkou. Zondag begint het multitalent aan haar veldritseizoen in de wereldbekerveldrit van Namen.

"Het voelt ook best lang", bevestigt Pieterse. "Ik ben gewend om veel te koersen, het hele jaar door. Maar het is ook wel goed om af en toe een periode wat rustiger aan te doen."

"Ik heb eerst twee weken de fiets helemaal niet aangeraakt. Daarna ben ik een beetje gaan fietsen als ik zin had. Vanaf november ben ik weer echt met een schema gaan trainen. In Spanje, ook omdat de weersvoorspellingen in Nederland niet super waren."

Bachelor gehaald

Stilzitten zit niet in haar natuur. In haar rustperiode haalde ze haar bachelor Human Movement Sciences aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En toen haar collega's in Spanje om de Europese titel streden, was Pieterse juist te vinden op de Veluwe.

Daar stond ze haar zus Isa bij in de veldrit aan het Heerderstrand. Gewoon, omdat het kan.

Darten kan ze niet zo goed, zo bleek deze week in een video met collega-renner en 'vrije geestverwant' Tibor Del Grosso. Maar de boodschap was duidelijk: Pieterse laat zich niet in hokjes plaatsen.

Na de WK veldrijden in Tsjechië, waar ze derde werd, ging ze snowboarden. Voor de meeste wielrenners een doodzonde, vanwege het blessuregevaar. Voor Pieterse de gewoonste zaak van de wereld.

Het was het begin van een wonderbaarlijk goed seizoen. "Zeker nu de eindejaarslijstjes overal online verschijnen, blik je wat meer terug. Ik denk dat ik echt een superjaar heb gehad, met weinig tegenslagen. Ik hoop natuurlijk dat dat in 2025 ook zo is."

Op de weg streed ze mee om de zege in de grote Voorjaarsklassieker. Ze debuteerde in de Tour de France en kleurde meteen de koers, op alle terreinen. Ze werd voor het eerst wereldkampioen mountainbiken en ook aan het WK op de weg hield ze een regenboogtrui over, die van de beloften.

En na een lang en slopend seizoen in meerdere disciplines werd ze in haar laatste wedstrijd, het WK gravel, gewoon nog vierde.

Bijna vlekkeloos

Eigenlijk ging alles vlekkeloos, op één lekke band na. Uitgerekend in de belangrijkste wedstrijd van het jaar, de olympische mountainbikewedstrijd op de Colline d'Élancourt nabij Parijs, ging het mis.

Achter de ongenaakbare thuisrijdster Pauline Ferrand-Prévot leek Pieterse zeker van het zilver, tot een lekke band haar podiumdroom om zeep hielp. Natuurlijk deed dat pijn. Daar konden de troostende woorden van de koninklijke familie niets aan veranderen.

Diezelfde avond nog verbeet ze haar teleurstelling en hintte ze aan tafel bij Studio Parijs subtiel op haar volgende doel: een toertochtje door Nederland, België en Frankrijk. Oftewel, de Tour de France Femmes.

Koninklijk sprintje

Zonder verwachtingen ging ze het avontuur aan. En ze eindigde met de elfde plaats in het klassement, de witte trui van beste jongere en een legendarische ritzege in Luik na een koninklijk sprintje tegen Demi Vollering en de latere eindwinnares Kasia Niewiadoma.

"Dat was zeker een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar", beaamt Pieterse, "Maar het WK mountainbiken was voor mij het grootste succes."

De teleurstelling van Parijs zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. Maar in Andorra liet Pieterse zien dat niemand zo constant goed presteert op twee wielen als zij.

"Mijn garage staat vol met fietsen", lacht Pieterse. "In het zomerseizoen probeer ik een beetje de racefiets en de mountainbike af te wisselen. Als het winterseizoen begint, probeer ik zoveel mogelijk op de veldritfiets te doen. En als ik op de weg ga fietsen steek ik er wegwielen in, zodat ik echt aan die crosspositie kan wennen."

Wat het meest voelt als haar fiets? "Ik train het meest op de racefiets. Maar in mijn hart ben ik wel echt een offroad-renster. Dus dan toch de mountainbike en de crossfiets."

Vanaf zondag kan ze haar hart weer ophalen in de modder. Met de klautercross op de citadel van Namen - met zijn beruchte 'schuine kant' - kiest ze niet voor de makkelijkste start. "Klopt. Maar veldrijden is ook niet makkelijk. Ik vind het gewoon een mooie cross en ik moet ergens een keer beginnen natuurlijk. Ik hoop gewoon een goede wedstrijd te rijden zonder al te veel foutjes."

Vorig jaar werd ze in Namen tweede achter ploeggenootje Ceylin del Carmen Alvarado. Een week later bracht Pieterse haar grote rivale Fem van Empel - die in Namen niet meedeed - haar eerste nederlaag in twaalf veldritten toe.

Dit weekend keert ook Van Empel terug, na een korte trainingsperiode. "Ik heb echt wel genoten om de afgelopen weken de cross bij de mannen en de vrouwen te zien", vertelt Pieterse. "Vorig jaar waren de verschillen vooral bij de vrouwen best wel groot. Dat is nu niet zo."

Kan Pieterse meteen meedoen om de prijzen? "Uitgaande van de afgelopen twee jaar denk ik het wel. Maar het kan ook best zijn dat ik een of twee wedstrijden nodig heb om erin te komen. Ik heb al te veel wedstrijden gemist om mee te doen in een van de drie klassementen, dus ik hoef niet elke keer te presteren. Als ik een keer pech heb, is het niet het einde van de wereld."

"Het grote doel dit veldritseizoen is het WK. Dat is over anderhalve maand, begin februari. Daar probeer ik echt wel naartoe te werken. De tijd is kort, maar ik ben een offroadrenster en rijd al jaren in de cross. Dat gevoel op de fiets zal wel snel terugkomen."