ANP CDA-leider Bontenbal

NOS Nieuws • vandaag, 06:37 Peilingwijzer: CDA zet opmars voort, coalitie is meerderheid kwijt

In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de zetelpeilingen van Ipsos I&O en Verian/EenVandaag, zet de eerder ingezette opmars van het CDA door. De partij, die in de Tweede Kamer 5 zetels heeft, staat in de Peilingwijzer op 11 tot 15.

De PVV blijft met 36 tot 42 zetels (nu in de Kamer 37) veruit de grootste partij, maar zakt wel iets weg ten opzichte van eerder dit jaar.

NSC van Pieter Omtzigt doet het in de Peilingwijzer nog slechter dan drie maanden geleden. De partij heeft 20 zetels in de Kamer, maar is in de Peilingwijzer gezakt naar 0 tot 3.

Kwetsbaar

Politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, zegt op de vraag of er nog hoop is voor NSC dat het maar dagkoersen zijn en dat D66 zelfs al eens op nul zetels heeft gestaan, waarna er toch herstel volgde. "Maar de partij van Omtzigt staat natuurlijk wel erg laag en is als nieuwkomer ook extra kwetsbaar. Omtzigt heeft nog geen vaste achterban kunnen opbouwen, en zijn kiezers zijn erg ontevreden met dit kabinet."

Door de instorting van NSC zou de coalitie als geheel in de Tweede Kamer de meerderheid kwijt zijn, want de VVD (24 zetels in de Kamer) staat op 21 tot 25 en de BBB (7 in de Kamer) op 5 tot 7.

Tevredenheid daalt

Peter Kanne en Asher van der Schelde van onderzoeksbureau Ipsos I&O constateren dat de coalitiepartijen PVV, VVD en BBB standhouden ondanks de impopulariteit van het kabinet-Schoof.

De tevredenheid van de kiezers met het kabinet is volgens onderzoek van Ipsos I&O de laatste weken verder gedaald. Nog maar 19 procent is er tevreden over. Daarmee is het kabinet-Schoof nog geen halfjaar na zijn aantreden net zo impopulair als het kabinet-Rutte IV op zijn dieptepunt, constateren Kanne en Van der Schelde.

Rechtse kiezer ziet NSC als dwarsligger

Ipsos I&O onderzocht waarom drie van de vier coalitiepartijen in de peilingen toch niet veel verliezen. Eerder constateerde het bureau al dat hun kiezers geen alternatief zien. Nu voegen ze eraan toe dat die kiezers wél tevreden zijn over de doelen van het kabinet en het ook prettig vinden dat er een stevig rechts kabinet zit. Dat er weinig tot stand komt, wijten ze aan NSC, dat door rechtse kiezers als een dwarsligger wordt gezien.

Uit het onderzoek van Ipsos I&O komt verder naar voren dat het CDA zijn winst vooral haalt van NSC en in mindere mate van de VVD.

GroenLinks-PvdA profiteert niet

De Peilingwijzer laat zien dat de linkse oppositie maar weinig profiteert van de onvrede over het kabinet. D66, dat 9 zetels in de Kamer heeft, doet het met 11 tot 14 zetels redelijk goed. Maar GroenLinks/PvdA zit muurvast met 23 tot 27 zetels (nu 25 in de Tweede Kamer).

De SP lijkt met de nieuwe leider Jimmy Dijk voorzichtig de weg omhoog te vinden. De partij die 5 zetels in de Kamer heeft, wordt gepeild op 6 tot 8. De Partij voor de Dieren (3 zetels in de Kamer) staat op 5 tot 8, Denk (3) op 2 tot 4 en Volt (2) op 2 tot 4.

Weinig tot geen beweging is te zien bij Forum voor Democratie, met 2 tot 4 zetels, de ChristenUnie met 3 tot 4 zetels, de SGP met 2 tot 4 en JA21 met 0 tot 2.

Samenvoeging De NOS publiceert met enige regelmaat de Peilingwijzer, die zetelpeilingen van Ipsos I&O en Verian/EenVandaag samenvoegt. Meer over de methode erachter is te vinden op de website van de maker, politicoloog Tom Louwerse van de Universiteit Leiden.