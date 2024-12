ANP Vooral onder fietsers vallen meer slachtoffers

NOS Nieuws • gisteren, 21:51 • Aangepast vandaag, 07:38 Minder verkeersslachtoffers, maar cijfer blijft hoog

In 2023 raakten in het Nederlandse verkeer 7400 mensen ernstig gewond. Dat zijn er 900 minder dan in 2022. Maar omdat 2022 een uitzonderlijk slecht jaar was met veel verkeersslachtoffers, is er op de lange termijn een stijging te zien, meldt het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

In 2020 en 2021 was het aantal slachtoffers lager, waarschijnlijk doordat er als gevolg van de coronacrisis weinig verkeer op de weg was. Maar ook als 2023 wordt vergeleken met de jaren vóór de coronacrisis blijkt dat het aantal doden en gewonden in het verkeer op de langere termijn toeneemt.

Eerder dit jaar werd al bekend dat ook het aantal verkeersdoden vorig jaar afnam: van 745 in 2022 naar 684 vorig jaar.

Fietsers

Met name onder de oudere leeftijdsgroepen neemt het aantal fietsslachtoffers toe. Van de verkeersdoden in 2023 was 39 procent fietser en van de ernstig gewonden was dat zelfs 70 procent.

Ruim de helft (55 procent) van de verkeersdoden in 2023 was boven de zestig jaar. Bij de gewonden was dat 58 procent. Het aantal oudere verkeersdoden stijgt jaarlijks met zo'n 3 procent. Bij oudere fietsers is dat zelfs 5 procent.

Dat Nederland vergrijst, speelt in de toename volgens het SWOV een belangrijke rol. Ook onveilig ingerichte infrastructuur en gedrag (zoals rijden onder invloed van drugs of alcohol en telefoongebruik in de auto) spelen een rol.

Betere handhaving

Verder stijgt de laatste jaren het aantal verkeersdoden op wegen met een maximumsnelheid van 30, 50 en 60 kilometer per uur. Op wegen waar 80 mag worden gereden vielen in 2023 juist minder doden.

Verkeersorganisaties roepen het kabinet op om maatregelen te nemen, zoals het investeren in een veiliger ingerichte infrastructuur. Ook zou er beter moeten worden gehandhaafd op veilig rijgedrag.