AFP Corbeau tijdens een toernooi in oktober 2024

NOS Sport • vandaag, 18:02 • Aangepast vandaag, 19:06 Corbeau vijfde op 200 meter schoolslag, net als estafetteteam op 4x50 vrij

Op de WK kortebaanzwemmen is Caspar Corbeau vijfde geworden op de 200 meter schoolslag. In de Duna Aréna in Boedapest zwom hij de afstand in een tijd van 2.02,44.

Op 200 meter schoolslag op de Olympische Spelen in Parijs won Corbeau nog brons, al was dat in een lange baan.

Het goud ging verrassend naar de Spanjaard Carles Coll Marti, die zijn persoonlijke record ruim verbeterde en zijn eerste grote titel won. Het zilver ging naar Kirill Prigoda, het brons naar Yamato Fukasawa.

Het Nederlandse gemengde estafetteteam is vijfde geworden in de finale van de 4x50 meter vrije slag. Het team, bestaande uit Nyls Korstanje, Thomas Verhoeven, Maaike de Waard en Milou van Wijk eindigde in 1.29,84 ruim een seconde achter de podiumplaatsen.

Het Italiaanse team, vooraf bestempeld tot favoriet op deze discipline, maakte de verwachtingen waar en won in 1.28,50. Canada werd tweede en Polen pakte het brons.

De Waard zwom kort na de estafetterace ook de finale in de 50 meter rugslag, waarin ze als zevende eindigde.

In een van de laatste races van de vrijdagavond kwam Tessa Giele tot een persoonlijk record op de 100 meter wisselslag (57.69). Dat was goed voor een vijfde plaats, mede omdat winnares Gretchen Walsh weer eens een wereldrecord vestigde (55.11).

Nieuw wereldrecord Amerikaanse Douglas

Zoals er gedurende het hele WK al veel wereldrecords sneuvelen, zo werden ook op de vrijdag recordtijden neergezet. Dat duurde niet lang.

In de finale van de 200 meter schoolslag scherpte de Amerikaanse Kate Douglass het wereldrecord, dat ze eerder dit toernooi zelf had neergezet, nog eens aan. De nieuwe recordtijd staat inmiddels op 2.12,50.

Niet veel later vestigde landgenote Regan Smith een wereldrecord op de 50 meter rugslag, door die afstand in 25.23 seconden af te leggen. Op de 100 meter vlinderslag verbeterde Walsh opnieuw haar eigen wereldrecord (52.87), dat ze diezelfde ochtend nog had gezet.