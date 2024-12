Handbalsters sluiten EK af op zesde plaats na nederlaag tegen Zweden

Daarmee eindigt het eerste eindtoernooi onder leiding van de nieuwe bondscoach Henrik Signell in een teleurstelling. Op het vorige EK in 2022 werd Nederland ook zesde na een nederlaag tegen Zweden.

Na een slordige eerste helft met veel fouten aan beide kanten, ging het tempo in de tweede helft omhoog. Nederland en Zweden maakten er, ondanks dat er weinig meer op het spel stond, een wedstrijd van die aantrekkelijk was om te zien en veel goals opleverde. Uiteindelijk maakten de Zweden er een meer.

Sterk toernooi Housheer

Dione Housheer gaf voor het toernooi aan klaar te zijn voor een leidersrol en maakte die woorden waar op dit EK. De 25-jarige Gelderse behoorde consequent tot de speelsters met de meeste goals en maakte in het cruciale groepsduel met Denemarken tien doelpunten uit tien pogingen.

Ook in het duel met Zweden om de vijfde plaats liet Housheer zien in topvorm te steken en was ze goed voor de meeste goals aan Nederlandse zijde: negen stuks. Zo sloot ze een sterk toernooi op passende wijze af.