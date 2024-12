Reuters De Moldavische president Sandu vorige maand bij de verkiezingen

NOS Nieuws • vandaag, 00:52 Moldavië kondigt noodtoestand af vanwege wegvallen Russisch gas

In Moldavië geldt vanaf maandag de noodtoestand vanwege dreigende gastekorten. Het parlement heeft daarmee ingestemd omdat het land vanaf januari waarschijnlijk geen Russisch gas meer krijgt.

Moldavië krijgt zijn gas via Oekraïne, maar dat land heeft een contract met het Russische Gazprom voor de doorvoer van gas per eind deze maand opgezegd.

Het gas uit Rusland komt het land binnen via de afvallige regio Transnistrië, die sterk onder invloed van Moskou staat. Via een energiecentrale in Transnistrië wordt het gas doorverkocht voor de rest van het land, goed voor zo'n 80 procent van de vraag. De opbrengsten komen vooral Transnistrië ten goede.

Turkstream

Eind vorige maand reisde de Moldavische minister van Energie Viktor Parlikov naar Sint-Petersburg om Gazprom ertoe te bewegen de gastoevoer via Turkstream (een oliepijplijn van Rusland naar Turkije), Bulgarije en Roemenië te laten doorgaan. Gazprom zei toen dat Moldavië eerst zijn "historische gasschulden" moet voldoen.

Volgens Gazprom bedraagt die schuld inmiddels zo'n 750 miljoen euro. De autoriteiten in Moldavië zeggen dat het gaat om niet meer dan 8,5 miljoen euro. Parlikov werd na terugkomst in Moldavië overigens ontslagen door premier Dorin Recean.

Afpersing

Recean zegt dat president Poetin erop uit is Moldavië te destabiliseren. Hij had het parlement opgeroepen in te stemmen met de noodtoestand om te voorkomen dat het land nog een winter slachtoffer wordt van "energie-afpersing".

Door het uitroepen van de noodtoestand kan de Moldavische regering ingrijpen in de verdeling van het nog beschikbare gas. Ook kan de export worden beperkt.

Moldavië is een van de armste Europese landen. Veel Moldaviërs zien graag dat het land zo snel mogelijk lid wordt van de Europese Unie. Vorige maand waren er verkiezingen die werden gewonnen door de pro-Europese president Maia Sandu. Er werd gelijktijdig een referendum gehouden met de vraag of een pro-Europese koers moet worden opgenomen in de grondwet; een nipte meerderheid stemde voor. De verkiezingen werden overschaduwd door aantijgingen van inmenging en omkoping.