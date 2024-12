NoorderNieuws De brandende loods in Ie

NOS Nieuws • gisteren, 22:56 • Aangepast vandaag, 00:35 Grote brand bij transportbedrijf in Friese plaats Ie

In het Friese dorp Ie is vanavond een grote brand geweest in een loods van een bedrijf dat landbouwmachines levert. In het gebouw stonden meerdere trekkers opgeslagen. De brand ontstond in het dashboard van een van de trekkers.

Omrop Fryslân meldt dat enkele personen weigerden het gebouw te verlaten, maar uiteindelijk naar buiten zijn gekomen. Twee mensen hebben rook ingeademd en zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld.

NoorderNieuws De brandende loods in Ie

Mensen in de buurt kregen een NL-Alert waarin ze werden opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden en uit de buurt van de brand te blijven. Rond 21.45 uur werd via een nieuw NL-Alert gemeld dat de brand onder controle was. Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat de loods voor ongeveer de helft is afgebrand.

In de loods bevond zich ook een fles met acetyleen, een explosieve stof die onder meer bij het lassen wordt gebruikt. De fles werd eerst gekoeld met bluswater, meldt de veiligheidsregio. De woordvoerder meldt daarna dat er met een kraan wordt geprobeerd een gat te maken in de loods om de fles eruit te krijgen.

"Dan moet de fles in een nabijgelegen sloot gelegd worden. We verwachten dat dit nog een paar uur gaat duren", zei de woordvoerder. Kort na middernacht berichtte de veiligheidsregio dat de fles in de sloot lag te koelen.

Scherven

Bij de brand zijn ook scherven van zonnepanelen die op het dak van het pand lagen in de omgeving van de loods terechtgekomen, meldt de veiligheidsregio. Mensen die scherven aantreffen in hun tuin of op straat wordt geadviseerd die op te ruimen met dikke handschoenen omdat ze scherp zijn.