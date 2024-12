ANP

Lelystad wil alleen straaljagers op vliegveld als vakantievluchten ook mogen

De gemeente Lelystad wil alleen gevechtsvliegtuigen toestaan op Lelystad Airport als het vliegveld ook opengaat voor vakantievluchten. Dat zegt de gemeente in een reactie op de mededeling van het ministerie van Defensie dat het vliegveld de meest geschikte locatie lijkt als nieuwe vliegbasis voor F-35's.

Alleen jachtvliegtuigen op Lelystad Airport is voor wethouder Dennis Grimbergen onbespreekbaar. De mogelijke komst van de vliegtuigen mag volgens de wethouder geen belemmering vormen voor de economische ontwikkeling van de regio.

Het provinciebestuur van Flevoland is het daarmee eens. De komst van gevechtsvliegtuigen is voor de provincie alleen bespreekbaar als de luchthaven ook opengaat voor groothandelsverkeer. "Daarbij is het behoud van een goed woon-, werk- en leefklimaat essentieel", zegt het provinciehuis,

Het vliegveld laat aan Omroep Flevoland weten contact te hebben gehad met het ministerie van Defensie. De directie laat aan de omroep weten dat niet duidelijk is of het vliegveld geschikt is voor gevechtsvliegtuigen: "Lelystad Airport is ingericht voor haar huidige activiteiten en in de toekomst voor commercieel handelsverkeer. Verder onderzoek van het ministerie van Defensie moet uitwijzen of Lelystad Airport een geschikte locatie is."

'Vraagt te veel van inwoners'

Naast Lelystad zijn ook voormalig vliegbasis De Peel (op de grens van Brabant en Limburg) en Groningen Eelde Airport (bij de grens van Drenthe en Groningen) opties. In Drenthe wordt teleurgesteld gereageerd op de plannen. Gedeputeerde Yvonne Turenhout vindt het onbegrijpelijk dat nog voordat begonnen is aan het herstellen van het vertrouwen in de politiek en het inlossen van de ereschuld aan de Groningers, er alweer een nieuw ingrijpend plan op tafel ligt.

"We hadden echt verwacht dat Groningen Airport Eelde niet verder onderzocht zou worden en dat het zou afvallen als potentiële locatie voor jachtvliegtuigen", reageert Turenhout bij RTV Drenthe. "Het is voor ons glas- en glashelder: het is niet onderhandelbaar. Straaljagers op Eelde vraagt te veel van onze inwoners."

De provincie Limburg is nooit voorstander geweest van de heropening van vliegbasis De Peel, meldt L1 Nieuws. Ook de omliggende gemeenten in Limburg en Oost-Brabant zijn geen voorstander van een heropening. Twente Airport en vliegbasis Woensdrecht zijn ook nog in beeld, maar alleen voor de helft van de behoefte, omdat meer omwonenden hier geluidshinder zouden ervaren.

Lelystad Airport was oorspronkelijk bedoeld als commerciële luchthaven om vakantievluchten van Schiphol over te nemen, maar zover is het nooit gekomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer verzette zich tegen de opening van de luchthaven. Er zouden te veel negatieve gevolgen zijn voor het klimaat en de volksgezondheid.