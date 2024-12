Oud-bondskanselier Merkel ontvangt hoogste Amsterdamse onderscheiding

In samenwerking met

De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in Amsterdam de Gouden Medaille ontvangen. Ze kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Femke Halsema voor haar "verdiensten als bondskanselier en in het bijzonder voor haar grote invloed op Europa".

Eerder vandaag signeerde Merkel haar pas uitgebrachte boek Vrijheid, waarin ze terugblikt op haar jeugd en politieke carrière. Belangstellenden stonden uren in de rij voor een gesigneerd exemplaar, meldt stadszender AT5. Later op de avond gaf de oud-bondskanselier een lezing in de hoofdstad, waarna ze werd geïnterviewd door schrijver Arnon Grunberg.