Met late goal zet Manchester United grote stap naar knock-outfase Europa League

Manchester United heeft in de Europa League een grote stap gezet in de richting van de knock-outfase. Lange tijd leek de uitwedstrijd bij Viktoria Pilzen op een 1-1 gelijkspel uit te draaien, maar Rasmus Hojlund bezorgde de Mancunians vlak voor tijd met zijn tweede treffer drie kostbare punten.

United staat na zes wedstrijden op twaalf punten, waarmee de club is opgeklommen naar een plek bij de bovenste acht en rechtstreekse plaatsing voor de achtste finales zelfs tot de mogelijkheden behoort. De huidige Engelse nummer dertien speelt nog thuis tegen Rangers FC en uit tegen Steaua Boekarest.

Nadat er in de eerste helft niet was gescoord, kwam de ploeg van de nieuwe trainer Ruben Amorim, die Erik ten Hag en diens tijdelijke vervanger Ruud van Nistelrooij opvolgde, op achterstand. Matej Vydra zette de Tsjechische thuisclub al vroeg in de tweede helft op 1-0 na een knullige actie van keeper André Onana.