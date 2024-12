AFP Kari Lake tijdens een campagnebijeenkomst

NOS Nieuws • gisteren, 21:09 Trump wil omstreden Kari Lake aan het roer bij Voice of America, medewerkers bezorgd

De wens van Donald Trump om voormalig tv-presentatrice Kari Lake aan te stellen als directeur van Voice of America baart medewerkers van de omroep zorgen. Journalisten van de omroep zeggen anoniem tegen CNN huiverig te zijn voor dat scenario. Trump wil dat Lake de leiding neemt over de officiële buitenlandse zender van de VS, maar kan haar niet zomaar aanstellen.

Lake was bijna dertig jaar nieuwslezer bij Fox, tot ze na ophef over desinformatie over de coronapandemie vertrok. Ze ging de politiek in namens de Republikeinen en werd een van de favorieten van Trump.

Op Trumps eigen socialemediaplatform Truth Social zegt hij dat Lake bij Voice of America "de Amerikaanse waarden van vrijheid eerlijk en nauwkeurig zal uitzenden, in tegenstelling tot de leugens die fake news media verspreiden".

Bij de gouverneursverkiezingen in Arizona van 2022 beloofde Lake de "ergste nachtmerrie" van journalisten te worden. Ze verloor, maar blijft tot op de dag vandaag volhouden dat zij de rechtmatige winnaar was. Trump zou overwogen hebben nog om niet JD Vance, maar Lake aan te stellen als running mate tijdens de verkiezingen.

Onafhankelijk

Voice of America is sinds de Tweede Wereldoorlog de officiële buitenlandse omroep van de VS, met een dagelijks bereik van ruim 300 miljoen mensen in ruim 40 landen. Onder de omroep vallen titels als Radio Free Europe/Radio Liberty en Middle East Broadcasting Networks.

Normaal gesproken kiest het Witte Huis niet de directeur van Voice of America. Daar zijn ingewikkelde procedures voor opgesteld juist om geen directe invloed vanuit het Witte Huis te hebben.

Trump zegt in zijn statement dat Lake zal worden benoemd door een nog aan te stellen hoofd van de Agency for Global Media, waar Voice of America onder valt. Die naam zegt hij later bekend te zullen maken.