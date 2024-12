Avalon Dystinct

NOS Nieuws • gisteren, 20:50 Dystinct wint eerste Arabische Billboard-awards: 'Winst voor Arabische muziek' Sona Boker redacteur Binnenland Sona Boker redacteur Binnenland

De Belgisch-Marokkaanse artiest Dystinct is in de prijzen gevallen bij de eerste editie van de Billboard Arabia Music Awards in Riyad. De artiest was vijf keer genomineerd, voor Top Male Artist, Top New Artist, Top Magharebi Song, Artist of the Year Magharebi en Top Male Artist Magharebi. De laatste twee nam hij mee naar huis. Daarmee is Dystinct, wiens echte naam Iliass Mansouri is, de eerste artiest uit de Lage Landen die deze prijzen wint.

Dystinct beschouwde zijn nominaties al als overwinning, zegt hij vanuit Riyad tegen de NOS. Zelf noemt hij het "winst voor Arabische muziek". "Het was de eerste Arabische editie en daarmee ook een kans voor alle Arabische artiesten om zichzelf te laten zien en onze cultuur wereldwijd te promoten. Het is geweldig om daar deel van uit te mogen maken. En dat ik dan twee prijzen mag meenemen maakt me de gelukkigste persoon ooit, echt gek."

Mijlpaal

De reguliere prestigieuze Billboard-awards worden al jaren in de Verenigde Staten georganiseerd. Deze eerste editie in Saudi-Arabië wordt gezien als belangrijke gebeurtenis, omdat de prijzen wereldwijd worden erkend en worden gezien als mijlpaal in de carrière van een artiest.

Volgens Rami Zeidan, algemeen directeur van Billboard Arabia en Mike Van, directeur van Billboard, is de awardshow een "historische gebeurtenis". Volgens hen weerspiegelt de show de snelle groei van de industrie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, regio's die steeds belangrijker worden voor wereldwijde muziekplatforms.

Erkenning voor Arabische muziekindustrie

Ook Nancy Ajram, Elissa en Amr Diab stonden in het rijtje met genomineerden - artiesten die al jaren aan de top staan in de Arabische muziekindustrie, vergelijkbaar met Beyoncé of Taylor Swift in de Verenigde Staten. "Veel van die artiesten zijn mensen naar wie ik al jaren opkijk, dus het is een raar idee dat je er ineens tussen zit", zegt Dystinct.

Dystincts overwinning bij de awardshow markeert niet alleen een belangrijk moment in zijn carrière, maar zegt volgens hem ook iets over de groei van de Arabische muziekindustrie. "Het versterkt onze cultuur wereldwijd en biedt nieuwe kansen voor artiesten. Ik vond het vooral mooi om te zien hoe de oude en nieuwe generatie samenkomen", zegt hij.

Wereldwijd succes

Dystinct begon zijn carrière met het maken van Nederlandstalige muziek, maar voelde al snel de behoefte om meer te doen met zijn Marokkaanse achtergrond. Die stap bracht hem niet alleen een publiek in de Arabische wereld, maar ook daarbuiten. Tijdens zijn uitverkochte tour door de Verenigde Staten en Canada zag hij hoe zijn stem over grenzen heen resoneert. "Zelfs mensen die de taal niet spreken, kennen mijn teksten van begin tot eind, heel bijzonder."

Zijn nummer Ghazali werd tijdens het WK 2022 in Qatar gedraaid bij wedstrijden van het Marokkaanse elftal en bereikte al snel in achttien landen de nummer 1-positie. Dit internationale succes heeft hem, met 7,3 miljoen maandelijkse Spotify-luisteraars en een miljoen volgers op Instagram, wereldwijd een toonaangevende artiest gemaakt. "Ik zou het nog steeds heel tof vinden als ik ook eens wordt gedraaid door een Radio 538. Ik ben ervan overtuigd dat ook hun luisteraars mijn muziek en onze cultuur zouden waarderen."