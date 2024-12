NOS Sport • gisteren, 19:02 Geen stunt Corbeau op 100 meter schoolslag, weer drie wereldrecords op WK

Caspar Corbeau is er niet in geslaagd om te stunten in de finale van de 100 meter schoolslag op de WK kortebaan zwemmen in Boedapest. De Amerikaanse Nederlander finishte als zevende, op bijna een volle seconde van de winnaar Qin Haiyang (55,47).

1:19 Geen stunt van Corbeau in WK-finale 100 meter schoolslag

Achter de Chinees pakten de Rus Kirill Prigoda het zilver en de Belarus Ilja Sjymanovitsj het brons.

Corbeau heeft het vizier vooral gericht op de 200 meter schoolslag, later in het toernooi. Dat is de afstand waarop de 23-jarige zwemmer tot nu toe zijn grootste successen behaalde. Op de WK langebaan begin dit jaar in Doha pakte hij zilver op zijn favoriete nummer.

Giele en De Waard naar finale, wereldrecord Walsh

Tessa Giele bereikte in Boedapest de finale van de 100 meter wisselslag. Met 57,70 zwom ze knap de vijfde tijd.

Gretchen Walsh was veruit de snelste en mocht met 55,71 haar derde cheque van 25.000 dollar voor een wereldrecord in deze week in ontvangst nemen. Met 55,98 had ze sinds oktober ook al het oude record in handen.

1:20 Walsh noteert bij WK in halve finale 100 meter wisselslag weer een wereldrecord

Maaike de Waard plaatste zich voor de finale van de 50 meter rugslag. Kira Toussaint redde het niet.

De Waard zwom met 26,14 de zesde tijd in de tweede halve finale, Toussaint kwam met haar tijd van 26,35 in de eerste halve finale niet verder dan de twaalfde plek. De Amerikaanse Katherine Berkoff ging met 25,51 als snelste rugslagzwemster naar de finale

Derde wereldtitel Walsh, wereldrecord McIntosh

Gretchen Walsh sleepte in Boedapest haar derde wereldtitel in de wacht. Na het goud op de 50 meter vlinderslag en de 4x100 meter vrije slag was het opnieuw raak voor de Amerikaanse op de 100 meter vrije slag.

De 21-jarige Walsh bleef met 50,31 slechts 0,06 verwijderd van het zeven jaar oude wereldrecord van de Australische Cate Campbell.

WK zwemmen live bij de NOS De WK zwemmen kortebaan in Boedapest zijn tot en met zondag 15 december dagelijks vanaf 17.30 uur via een livestream te volgen op NOS.nl, in de mobiele app en in de tv-app NOS Live.

Summer McIntosh was de favoriete op de 200 meter vlinderslag en die status maakte ze meer dan waar op de WK. Met een tijd van 1.59,32 dook ze onder het vijf jaar oude wereldrecord.

1:08 Wereldrecord en WK-goud voor McIntosh op 200 meter vlinderslag

De pas 18-jarige Canadese pakte op dit nummer een van haar drie gouden plakken die ze bij de Olympische Spelen in Parijs veroverde. In 2022 en 2024 had ze al de wereldtitel langebaan gepakt. Eerder deze week sleepte ze op de 400 vrij met een wereldrecord de titel in de wacht.

Tang niet, estafette wel wereldrecord

Tang Qianting kroonde zich tot de wereldkampioene op de 100 m schoolslag, maar ze moet toch een bittere nasmaak hebben overgehouden hebben aan haar race. In de halve finales bleef ze met 1.02,37 slechts 0,01 verwijderd van het wereldrecord en in de finale greep ze met 1.02,38 opnieuw net mis.

0:43 Amerikaanse zwemsters pakken wereldtitel in wereldrecord op 4x200 meter vrij

Bij 4x200 meter vrije slag was het wel weer raak op wereldrecordgebied. De Amerikaanse vrouwen kwamen tot een tijd van 7.30,13, ruim een halve seconden sneller dan het oude record.

Alexy wint koningsnummer

Jack Alexy bracht het koningsnummer van de WK op zijn naam. De Amerikaan was op de 100 meter vrije slag met 45,38 de Braziliaan Guilherme Santos de baas.

In de series was Jordan Crooks veruit het snelst .Met 44,95 kwam hij zelfs in de buurt van het wereldrecord van Kyle Chalmers (44,84). De topzwemmer uit de Kaaiman Eilanden was in de finale echter slecht weg en knokte zich nog naar het brons.