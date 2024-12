In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • gisteren, 17:36 Chipmachinemaker ASML betaalt mee aan sociale woningbouw Noord-Brabant

Chipmachinemaker ASML betaalt mee aan vier bouwprojecten in Noord-Brabant. Het Veldhovense bedrijf schiet bij vier bouwprojecten met een gat in de begroting te hulp, waardoor de bouw van 1085 woningen toch kan doorgaan.

Eerder dit jaar zegde het bedrijf al financiële steun toe voor twee andere woningbouwprojecten in de Brainportregio, waar 21 Noord-Brabantse gemeenten onder vallen. Het woningtekort is, mede dankzij het succes van ASML, ook in deze regio groot.

De te bouwen woningen zijn voor sociale en gereguleerde middenhuur en zijn niet bedoeld voor personeel van ASML, maar voor bijvoorbeeld zorgmedewerkers of agenten. "Dat zijn mensen die een mooi salaris verdienen. Zeker met de huidige woningprijzen komen ze vaak toch niet altijd even gemakkelijk aan een woning. Wij vinden het heel belangrijk dat hier iedereen in de regio gewoon een fijn dak boven zijn hoofd heeft", benadrukt projectleider Frieda Rikkers bij Omroep Brabant.

Woonpartners Impressie van het nieuwbouwproject in Helmond

Door de noodlijdende bouwprojecten te helpen wil het bedrijf een aandeel leveren in de strijd tegen de woningnood. "De hightechindustrie heeft een grote groei doorgemaakt. ASML is daar een grote speler in. Met de groei komt ook een stuk verantwoordelijkheid."

De financiële toezegging bedraagt volgens de regionale omroep enkele miljoenen. Mede door de bijdrage kunnen nu 1085 woningen worden gerealiseerd: 305 in de gemeente Veldhoven, 104 in Helmond, twee projecten met 276 en 400 woningen in Eindhoven. De ambitie van de chipmachinemaker is om bij de bouw van in totaal 25.000 woningen in de regio financieel te helpen.

ASML is het waardevolste bedrijf van Nederland. Het ontwikkelt kostbare machines waarmee zeer krachtige en steeds kleinere chips kunnen worden gemaakt. Het is wereldleider op dat gebied, die ook belangrijk zijn voor nieuwe technologieën als virtual reality en kunstmatige intelligentie.