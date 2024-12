AFP FBI-directeur Christopher Wray

NOS Nieuws • gisteren, 21:45 FBI-directeur Wray kondigt vertrek aan, weg vrij voor Trumps keuze

Christopher Wray vertrekt als directeur van de FBI. Dat schrijft de FBI in een persverklaring. Wray vertrekt bij de Amerikaanse veiligheidsdienst als de termijn van president Biden eindigt, zo deelde hij vandaag mee aan zijn medewerkers op het hoofdkantoor in Washington.

Daarmee voorkomt Wray een mogelijk conflict met aanstaand president Trump. Op 20 januari begint Trump aan zijn tweede termijn. Anderhalve week geleden zei Trump al dat hij Kash Patel, een van zijn trouwe bondgenoten, op het oog heeft als de nieuwe FBI-baas.

Wray werd in 2017 aangesteld door Trump, nadat die toenmalig directeur James Comey had ontslagen. Wrays termijn loopt pas af in 2027, maar na "wekenlang uitvoerig nadenken" heeft hij besloten eerder te vertrekken. Volgens Wray is zijn vertrek "het juiste om te doen op dit moment" voor de FBI. Hij wil imagoschade voor de dienst door ontslag voorkomen.

De termijn van een FBI-directeur is met tien jaar bewust lang, om het hoofd van de dienst minder vatbaar te maken voor politieke druk. Maar een president kan een FBI-directeur te allen tijde uit zijn functie ontheffen en het komt zelden voor dat een directeur zijn volledige termijn uitzit.

Vanwege Trumps voorkeur voor Patel werd het vertrek van Wray al verwacht.

Onzekere tijd voor FBI

Als FBI-baas kreeg Wray onder meer te maken met de inmiddels geschrapte strafzaken tegen Trump, waaronder de zaak die draaide om het beïnvloeden van de verkiezingsuitslag in 2020 en de zaak die ging over het achterhouden van geheime documenten. In het kader van die laatste zaak deed de FBI in 2022 een inval op Trumps landgoed Mar-a-Lago, in Florida.

Vanwege die zaken uitte Trump zich de afgelopen jaren meerdere malen negatief over de FBI-directeur die hij zelf had aangesteld. Recent zei hij nog dat hij niet enthousiast over Wray was, "omdat hij mijn huis is binnengevallen". Ook zei Trump dat de FBI een politiek instrument was geworden, zonder bewijs te leveren voor die claim.

Onder Patel wacht de FBI een onzekere tijd. Patel heeft in het verleden forse kritiek geuit op de dienst. Daar komt bij dat hij nog nooit binnen de FBI heeft gewerkt; Patel is een voormalig openbare aanklager en heeft gewerkt als adviseur van Trump in diens eerste termijn.

In september zei de 44-jarige Patel nog dat hij op zijn eerste werkdag het hoofdkantoor van de FBI in Washington zal sluiten en het zal heropenen "als een museum van de deep state". Politiek analisten vrezen dat de FBI onder Patel flink gepolitiseerd zal worden en mogelijk als politiek instrument gebruikt gaat worden.

De benoeming van Patel moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. In die Senaat hebben de Republikeinen een meerderheid.