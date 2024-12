ANP Het door de explosie getroffen huizenblok aan de Tarwekamp wordt gesloopt

NOS Nieuws • gisteren, 20:42 Chinese gemeenschap steunt jongetje (8) dat ouders verloor door explosie Den Haag

Voor het jongetje van acht jaar oud dat bij de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag zijn ouders en zijn 17-jarige zus verloor is een aparte crowdfundingactie opgezet. Die is vooral gericht op de Chinese gemeenschap, waar hij deel van uitmaakt. "Iedereen kent elkaar."

De actie is geen onderdeel van de grote crowdfundingactie voor alle slachtoffers, waarbij inmiddels ruim 600.000 euro is verzameld.

"We weten van die grotere inzamelingsactie maar hebben voor deze weg gekozen omdat we weten dat we hiermee meer mensen ook binnen de Chinese gemeenschap kunnen bereiken", zegt Geoffrey Ho. Hij is voorzitter van Asian Heritage The Netherlands, een organisatie die zich inzet voor de positie van Chinese Nederlanders.

Taalbarrière

Ho: "We kregen door dat er een Aziatische familie bij betrokken was. Toen zijn we meteen in actie gekomen. Binnen de Chinese gemeenschap in Den Haag kent iedereen elkaar, iedereen is hecht."

Met de actie worden oudere generaties Chinese Nederlanders bereikt die niet snel bij de reguliere actie uit zouden komen omdat zij het Nederlands niet goed genoeg machtig zijn, zegt hij. "Je zit met een taalbarrière, we proberen die vertaalslag te maken en ook een ingang te vinden bij die mensen."

Dat de crowdfundingpagina in het Nederlands is, vormt geen belemmering, denkt Ho. "De jongere generatie die Nederlands spreekt leest via Facebook over deze actie en geeft het door aan de ouderen. Vervolgens doneren die jongeren dan namens hen."

Meer dan 200 tips over explosie Bij de politie zijn tot nu toe ruim 200 tips binnengekomen over de explosie. Gisteren vroeg de politie in Opsporing Verzocht aandacht voor de zaak. Daarbij zei een woordvoerder dat de bruidsmodezaak op de begane grond mogelijk doelwit was.

Het jongetje van acht heeft alleen nog een tante over die in Nederland verblijft. Uit privacyoverwegingen wil Ho weinig kwijt over zijn toestand. Organisatie Namens de Familie, die slachtoffers bijstaat, zei gisteren dat hij "vrijwel ongeschonden uit het pand is gekomen".

Begrafenis

Met het geld kan onder meer de begrafenis van de ouders worden betaald. De teller van de actie staat op ruim 20.000 euro. Een groot deel van de mensen die hebben gedoneerd zijn Nederlanders met een Aziatische achtergrond, is te zien aan de lijst met donateurs.

Tussen de organisatoren van beide crowdfundingacties is nog geen contact geweest. Ho zegt dat dat waarschijnlijk wel gaat gebeuren. Woordvoerder van de grote actie Naomi Barki-van Vliet is in ieder geval blij met het kleinere initiatief. "Heel goed dat er ook een actie is voor de Chinese familie. Het is mooi dat ze elkaar op die manier ondersteunen en dat deze stichting een hand uitsteekt en dat de stichting er is voor de nabestaanden en het jongetje."

Het geld dat de grote actie heeft opgeleverd is nog niet naar de slachtoffers gegaan. "Het blijft bevroren tot we met deskundigen om de tafel zijn geweest die hierover kunnen adviseren, zoals een jurist en notaris. We willen er zorgvuldig mee omgaan en kijken naar de juiste verdeelsleutel", zegt Barki-Van Vliet.

Maandag kwamen ruim driehonderd hulpverleners samen om te praten over wat er gebeurd is:

1:59 Hulpverleners praten na over de explosie in Den Haag