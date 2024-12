Meisje (11) overleeft als enige oversteek van Tunesië naar Lampedusa

Voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa hebben reddingswerkers een meisje van 11 jaar uit zee gered. Ze is de enige overlevende van een groep van 45 migranten die vanuit Tunesië per boot naar Europa probeerde te komen. Het meisje komt uit Sierra Leone en was al drie dagen op zee, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.