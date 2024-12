Nieuw sanctiepakket EU tegen Rusland, vooral gericht tegen schaduwvloot

De Europese Unie komt met een nieuw pakket aan maatregelen tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Het is het vijftiende sanctiepakket sinds het uitbreken van de oorlog, in februari 2022. Voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen zei dat het pakket vooral gericht is tegen de zogenoemde 'schaduwvloot' van Rusland.