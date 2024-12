Gemeente Utrecht De Romeinse weg naar Utrecht

NOS Nieuws • gisteren, 19:10 Archeologen vinden onbekend deel Romeinse weg in Utrecht

Bij archeologische werkzaamheden in de Merwedekanaalzone in Utrecht is een deel van een oude Romeinse weg gevonden.

Het is een aftakking van de noordelijke Limes, de grens van het Romeinse Rijk, die ook wel de "A1 van Romeins Nederland" wordt genoemd. De weg die nu is gevonden leidde naar een Romeins fort (het castellum Traiectum), dat op de plek stond waar nu het Domplein is.

De aftakking loopt vanaf de Europalaan in de wijk Kanaleneiland naar het Domplein. De weg was verhard met grind en vijf meter breed. Met de zijstroken voor veetransport erbij was het geheel 30 meter breed. Er lagen greppels aan de kant van de weg, voor de afwatering.

Romeinse T-splitsing

De ontdekking vertelt meer over het Romeinse Rijk in Utrecht en het landschap eromheen, aldus de gemeente Utrecht. Blijkbaar liepen de wegen 2000 jaar geleden anders dan tot nu toe gedacht. .

De Limes was bedoeld voor snelle verplaatsingen, en werd daarom recht en efficiënt neergelegd. Een vraag waar archeologen al jaren mee zaten, was waarom de Limes niet langs het fort op Domplein liep. Hoe kwamen mensen er dan?

Met de gevonden aftakking is die vraag beantwoord. "We zijn al meer dan honderd jaar aan het zoeken naar die weg. En nu hebben we gewoon een Romeinse T-splitsing te pakken. Daar worden we allemaal heel blij van", zegt archeoloog Nils Kerkhoven tegen RTV Utrecht.

De Merwedekanaalzone is het gebied tussen het Merwedekanaal en de Europalaan. Het terrein wordt klaargemaakt voor de bouw van woningen. Omdat bekend is dat de Limes door de bouwlocatie loopt, vindt sinds vorige maand archeologisch onderzoek plaats. De weg is gevonden per toeval, vertelt archeoloog Erik Graafstal aan de regionale omroep. "Het is natuurlijk stom toeval."

Archeologen deden de afgelopen tijd meer vondsten. Zo werden een haarnaald van massief zilver, een bronzen onderdeel van een kar en een ijzeren pijl van een ballista (een werpwapen) gevonden.

De archeologische vondsten tot nu toe:

