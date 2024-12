Korstanje pakt eerste Nederlandse medaille dit WK: brons op 50 meter vlinder

Nyls Korstanje heeft bij de WK kortebaanzwemmen in Boedapest een bronzen medaille veroverd op de 50 meter vlinderslag. Het is de eerste medaille voor Nederland dit toernooi.

De winst op de 50 vlinder ging in een wereldrecord van 21,32 naar Noe Ponti. De Zwitser had in de halve finales met 21,43 zijn eigen wereldrecord gebroken en dat deed hij in de finale nog eens dunnetjes over. Hij ontving daar zijn tweede cheque van 25.000 dollar voor.