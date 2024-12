Faber voor vrij reizen uit Roemenië en Bulgarije, ondanks verzet PVV

Eerder hield Nederland de toetreding van de twee landen tot het zogeheten Schengengebied lang tegen, onder meer omdat de grenscontroles daar niet goed zouden functioneren. Vooral op Bulgarije leverden achtereenvolgende kabinetten lang kritiek, maar vorig jaar ging het toenmalige kabinet-Rutte IV toch overstag. Sinds maart dit jaar zijn er in Roemenië en Bulgarije geen controles meer op lucht- en zeehavens en ook de landsgrenzen gaan binnenkort open.

Raar moment

PVV-Kamerlid Vondeling noemde in een debat uitbreiding van het Schengengebied onverantwoord en de grootste regeringspartij verzet zich tegen het opheffen van de controle over land: "Dit gaat leiden tot meer instroom van asiel, migratie en corruptie." Volgens Vondeling is het ook een raar moment om dit te doen, omdat veel landen nu juist meer controles aan de binnengrenzen invoeren.