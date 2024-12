Failliet Blokker verkoopt 202 zeecontainers met spullen aan handelaar

Blokker doet in één klap een groot deel van de voorraad van de hand. Partijhandelaar Kooistra.com uit Leeuwarden neemt 202 zeecontainers vol met spullen over van de failliete winkelketen.

Een deel van de containers staat nog in de haven en een deel is nog op zee, zegt de advocaat van Kooistra.com. Het gaat om voorraden die al voor het faillissement gekocht waren en die nog niet betaald zijn.

Leegverkoop

De winkelketen is bezig met een leegverkoop die tot het einde van het jaar duurt. Inmiddels raken de schappen in de filialen leeg. Per 21 december, eind volgende week, gaan daarom 100 winkels voortijdig sluiten. Het personeel daarvan gaat aan de slag in de winkels die nog wel open zijn.