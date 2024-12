Reuters

NOS Sport • vandaag, 21:20 Norris Formule 1-kampioen in 2025? 'Durf eindelijk te zeggen: ben er klaar voor'

Lando Norris vertelde in Abu Dhabi meteen na het binnenhalen van de Formule 1-constructeurstitel met McLaren dat hij vanavond "straalbezopen" gaat worden met zijn teambaas Zak Brown.

Maar als hij een uur later op een persconferentie zegt dat hij volgend jaar zelf ook voor de wereldtitel gaat, is hij nog broodnuchter. Het is Norris en McLaren menens in 2025, dat is wel duidelijk.

"De wereldtitel is mijn doel", aldus Norris, die in Abu Dhabi Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz achter zich hield en naar zijn vierde overwinning van het jaar reed. "Ik heb dit seizoen fouten gemaakt, maar daar heb ik een heleboel van geleerd. Ook van de gevechten met Max ben ik beter geworden."

Niet klaar voor

Over die gevechten met Verstappen is Norris zelfkritisch. Het was net te weinig, wat hij tegenover het agressieve racewerk van de wereldkampioen stelde. "Ook buiten de duels met Max om maakte ik foutjes, maar die deden mijn zelfvertrouwen niet wankelen. In de duels met Max gebeurde dat een paar keer wel. Maar dat is ook niet gek, want iedereen zou het op die momenten zwaar hebben."

De Grand Prix van Mexico noemt hij een kantelpunt. Verstappen duwde Norris toen van de baan en werd bestraft. Het zette zijn nederlaag in perspectief.

"Daar werd wel duidelijk dat Verstappen ook niet alles goed doet", aldus Norris. "Er zaten momenten tussen dat we gecrasht waren als ik andere beslissingen had genomen op de baan. Mensen onderschatten wat het met je doet als je dan moet accepteren dat je zo'n duel moet laten gaan. Maar zo was het wel."

Maar over het algemeen is hij gegroeid, vindt Norris. "Mijn statistieken zijn twee keer beter dan vorig jaar. Ik was er dit jaar niet klaar voor in de duels met Max. Maar nu, voor het eerst, ga ik het seizoen in met het gevoel dat ik er klaar voor ben."

Bij McLaren gaan ze eerst maar eens de constructeurstitel vieren, de eerste sinds 1998. Toen sleepten Mika Häkkinen en David Coulthard die prijs binnen, nu dus Norris en Oscar Piastri. "Dat een groot team als McLaren al meer dan 25 jaar geen constructeurstitel had gewonnen, voelde gek. Dat klopte niet", aldus Norris. "Ik ben hier gewoon heel trots op, ook op iedereen bij het team."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 16 maart in Australië.