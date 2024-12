ANP Burgemeester Jan van Zanen, korpschef Karin Krukkert en hoofdofficier Margreet Fröberg

NOS Nieuws • vandaag, 21:07 Politie wil niets zeggen over vermisten na explosies Den Haag: 'Zoektocht nog gaande'

Tijdens de persconferentie over de explosies bij het appartementencomplex aan de Tarwekamp in Den Haag heeft de driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) weinig gezegd over hoeveel vermisten er nog zijn.

Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar het aantal vermisten. De politie wil er, tot er meer duidelijkheid is, geen uitspraken over doen. De veiligheidsregio liet eerder weten dat er geen overzicht is van wie er allemaal thuis waren op het moment van de ontploffingen en of zij bezoekers hadden.

Bij de rampplek wordt nog door het puin gezocht naar slachtoffers door de brandweer. Die heeft inmiddels toegang tot de kelders van het complex. Die ruimtes waren door bluswerkzaamheden volgelopen met water en moesten daarom leegpompt worden.

Identificatie

Zeker vijf mensen kwamen om het leven bij de explosies. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Hun lichamen moeten eerst met hulp van een team van specialisten worden geïdentificeerd. "Op de plek van de explosies heeft een hevige brand gewoed, dat maakt dat identificatie gebeurt op basis van forensische kenmerken", zegt hoofdofficier Fröberg.

Na identificatie zullen eerst de nabestaanden ingelicht worden, voordat de politie bekendmaakt wie de slachtoffers zijn. Hoe lang de identificatie zal duren, is onduidelijk.

Van de vijf mensen die bij de explosies gewond raakten, liggen er vier in ziekenhuizen verspreid door het land.

Oorzaak onduidelijk, oproep tot informatie

Ook over de oorzaak van de explosies kan de politie nog weinig zeggen. Eerder vandaag zei minister van Justitie en Veiligheid Van Weel dat er aanwijzingen zijn dat het om een misdrijf gaat. De politie onderstreept dat, maar wilde niet over die aanwijzingen uitweiden.

"Alle scenario's worden onderzocht", zei politiekorpschef Krukkert. Op de vraag of de explosies te maken hebben met drugscriminaliteit, kon ze ook geen antwoord geven. "Maar ook dat scenario wordt onderzocht."

In de buurt van het appartementencomplex werd een uitgebrande auto gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het verband tussen de explosies en de auto. Bij de persconferentie werd nogmaals opgeroepen om informatie en beelden te delen met de autoriteiten.

Er wordt met name naar informatie gezocht over de auto en bestuurder die na de explosies hard wegreed:

Een forensisch team heeft het terrein nog niet kunnen betreden om onderzoek te doen naar de oorzaak. Eerst moet de zoektocht naar slachtoffers worden afgerond. Burgemeester Van Zanen verwacht dat de werkzaamheden in de nacht of vroege ochtend afgerond zullen zijn.

Opgevangen

Door de twee explosies raakten negentien woningen beschadigd. De bewoners kunnen voorlopig niet terugkeren naar huis. Een groot deel van hen wordt nu opgevangen in een hotel, de rest heeft zelf een slaapplek geregeld. In de komende periode zal er per huishouden gekeken worden naar passende opvang, samen met de gemeente. "Niemand komt op straat te staan", zegt Van Zanen.

De doneeractie die is opgezet door de lokale vrijwilligersorganisatie Lichtpuntjes van Mariahoeve voor de slachtoffers heeft meer dan 300.000 euro opgebracht.