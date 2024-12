Bewoners Haagse wijk zoeken elkaar op na explosies, 'iedereen heeft het erover'

ANP Een gedenkplaats in de buurt van de rampplek

NOS Nieuws • vandaag, 20:12

Op het geluid van de graafmachine na is het stil rond de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve, waar twee explosies gisterochtend aan zeker vijf mensen het leven kostten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke slachtoffers. De straten zijn afgezet met politielint. "We willen niet dat hier allemaal ramptoeristen naartoe komen", verklaart een agent.

"Ik schrok wakker van de knal", vertelt Marijke de Vos (77), die al 52 jaar in een flat tegenover de plek van de explosies woont. "Eerst dacht ik dat ik het gedroomd had, maar toen ik uit het raam keek zag ik de vlammen. Even later stond het hier vol met brandweerauto's."

Op wat jongeren die vuurwerk afsteken na is de wijk normaal rustig, vertellen bewoners. Iedereen is zich rot geschrokken, ook De Vos. "Gisteravond hebben mijn buren en ik elkaar opgezocht om te praten. Iedereen heeft het er de hele tijd over. Wat als een of andere gek bij ons iets naar binnen gooit en de boel ontploft?", zegt ze al wijzend naar haar eigen huis.

Praatje of wandeling

Mensen spreken af voor een praatje of een wandeling, vertellen buurtbewoners. In groepschats houden ze elkaar op de hoogte van de laatste updates. "De wijk zoekt elkaar op", vat Jeffrey van Starre (36) samen.

Er is niet alleen schrik. Mensen willen vooral weten wat er is gebeurd. De auto die vlak na de explosie hard zou zijn weggereden, komt vaak snel ter sprake. Ook over de winkels waar de explosie plaatsvond wordt volop gespeculeerd. "Er vonden daar wel schimmige zaakjes plaats", zegt een vrouw die liever anoniem wil blijven. "Er zitten daar twee winkels, waarvan niemand precies weet wat er zat."

Ook De Vos noemt de winkels. "De ramen waren helemaal afgeplakt. Je hoorde weleens dat er mensen aan het werk waren, maar niemand weet precies wat zich daar afspeelde."

Voor nu blijft het gissen; wie of wat de explosie heeft veroorzaakt is nog altijd onduidelijk. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zei vanmiddag tijdens een bezoek aan de rampplek dat er "aanwijzingen zijn voor een misdrijf".

'We hebben voor de slachtoffers gebeden'

Net buiten het afgezette gebied staat een groepje mensen dat de schade met eigen ogen wil zien. Vanuit de buurt, maar ook van ver daarbuiten. Tussen de huizen en de tenten van het Rode Kruis door is een stukje van het getroffen gebouw zichtbaar.

Joey Frankhuisen Een groepje mensen kijkt naar de plek waar de explosies gisteren plaatsvonden

Olivier Bikker (18) kijkt ernstig als hij van zijn fiets stapt. Hij neemt het in zich op en zucht diep. "Ik woon hier even verderop. Zelf ben ik er doorheen geslapen, maar mijn vader vertelde dat de ruiten trilden. Een klasgenootje van mij woont er vlak tegenover. Ze zegt dat het voelde als een aardbeving."

Zabbier Hoebar (38) besloot na een kerkdienst even langs te gaan. De preek ging vandaag over de explosies, vertelt hij. "We hebben gebeden voor de slachtoffers." De opbrengst van de collectebus gaat ook naar de getroffenen, zegt hij.

Bloemen neerleggen

Wie zijn verhaal kwijt moet, kan daarvoor terecht op verschillende opvanglocaties. Wijkcentrum Mariahoeve Are, op een steenworp afstand van de Tarwekamp, is zo'n plek. Op een tafel bij de voordeur kunnen mensen bloemen neerleggen voor de slachtoffers. "Gedenkplek voor de getroffenen van de ramp in de Tarwekamp", staat op een briefje erboven.

Sla de carrousel over Joey Frankhuisen Voor de ingang van het wijkcentrum is een gedenkplek ingericht

Joey Frankhuisen In het wijkcentrum kunnen mensen een boodschap achterlaten voor de getroffenen

De ruimte is gevuld met hulpverleners van het Rode Kruis en buurtbewoners. Ze kunnen er terecht voor een kop koffie of een broodje. In een aparte ruimte worden activiteiten georganiseerd voor kinderen uit de buurt "zodat ze even uit de chaos zijn". "Heel de wijk is hard geraakt", zegt Irma Bolhuis (58), de directeur van het buurthuis.

Mensen stonden op hun balkon en durfden niet naar buiten. Raheela Chedie, sociaal werker bij het wijkcentrum

Raheela Chedie (43) werkt voor het wijkcentrum als sociaal werker. Een collega werd direct na de explosie gebeld door een buurtbewoner. Even later gingen ze samen de wijk in.

"Mensen stonden op hun balkon en durfden niet naar buiten", vertelt Chedie. "Anderen trokken ons juist hun huis in. Bij een dame - ze is hartpatiënt - was de balkondeur helemaal uit de sponning gevlogen. Ze was echt heel erg aangedaan."

'Even tussenuit'

Vrijwel alles in de wijk staat vandaag in het teken van de explosies. Alleen op de tennisbaan aan de overkant lijkt het alsof er niets is gebeurd. Er wordt fanatiek getennist en soms breek het zonnetje even door.

In de kantine - waar gisteravond een bijeenkomst voor buurtbewoners was - wordt voetbal gekeken en bier gedronken. Toch zijn de explosies ook hier niet ver weg.

"Je hebt geluk dat je mij treft", zegt Peter Regeer (73). Hij woont vlak tegenover de explosie, op enkele meters afstand. "Ik keek gelijk uit het raam en zag de voorgevel instorten. Vervolgens zag ik de vlammenzee."

Slapen lukte vannacht nauwelijks, vertelt hij. "Ik ben hier om er even tussenuit te zijn. Anders kijk ik heel de dag naar buiten."