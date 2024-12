Nog veel onduidelijk over explosies Den Haag, mogelijk misdrijf

Er gaan verschillende geruchten rond over de explosie aan de #Tarwekamp in #DenHaag. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident is in volle gang. Heb je meer informatie of tips? Bel 0800-6070. Relevante camerabeelden, kun je hier uploaden https://t.co/AK1ZdOY0ai

Minister Van Weel zei dat het nu vooral belangrijk is om de slachtoffers en nabestaanden steun te bieden. Bij de explosies raakten negentien woningen beschadigd en kwamen zeker vijf mensen om het leven, maar dat aantal kan nog oplopen. De veiligheidsregio kan niet bevestigen dat iedereen onder het puin weg is. "Er zijn wat variabelen waardoor we niet honderd procent zeker weten dat iedereen inmiddels onder het puin vandaan is", zei een woordvoerder. "Dat maakt dat we nog steeds met deze zoekactie bezig zijn."

Er is volgens de veiligheidsregio geen zicht op wie er allemaal thuis waren op het moment van de ramp, en of er bezoekers waren bij mensen thuis. Het is daarom pas met zekerheid te zeggen of er nog slachtoffers zijn als al het puin weg is. "Een tijdsindicatie is echt lastig. We nemen daar de tijd voor om het zorgvuldig te doen. De graafwerkzaamheden zullen doorgaan totdat we op de bodem zijn van het gebouw", aldus de veiligheidsregio.