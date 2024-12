Norris wint slotrace Formule 1 en bezorgt McLaren constructeurstitel, Verstappen zesde

Reuters Connect

Lando Norris heeft McLaren de wereldtitel voor constructeurs bezorgd in de Formule 1 door in Abu Dhabi de laatste race van het seizoen te winnen. Het is de eerste constructeurstitel sinds 1998 voor McLaren in de Formule 1.

Ferrari-rijders Carlos Sainz en Charles Leclerc werden tweede en derde, wat niet genoeg was voor de hoofdprijs voor Ferrari.

Wereldkampioen Max Verstappen eindigde als zesde, na contact met Oscar Piastri in de eerste bocht en een daaropvolgende tijdstraf.

Chaos in eerste ronde

Het was meteen raak bij de start. Verstappen gooide zijn auto aan de binnenkant bij McLaren-rijder Piastri, beide auto's gingen in de rondte en vielen terug. Even verderop spinde Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez na een tik van Valtteri Bottas. Norris behield de leiding, Sainz (Ferrari) schoot door naar plek twee.

Verstappen en Bottas kregen beiden een tijdstraf van tien seconden.

Reuters De start van de race, waarbij Max Verstappen de aanval op Oscar Piastri inzet

Leclerc kende een wereldstart en schoof van plek negentien op naar de achtste plek. Pérez was klaar, wat leidde tot een virtuele safety car. Piastri reed ondertussen ook nog achterop de Williams van Franco Colapinto, die een lekke band had. Dat leverde Piastri een tijdstraf op.

Inhalen, inhalen, inhalen

Meerdere rijders moesten beginnen aan een inhaalrace. Leclerc vocht zich op tot de vierde plek, voordat hij zijn pitstop maakte. Ook Verstappen stoomde op, maar zijn pitstop duurde vanwege de tijdstraf tien seconden langer en daarom moest hij wederom inhaalwerk verrichten.

Piastri reed na twintig ronden nog buiten de top tien. Voor McLaren was er geen probleem, want met Norris aan de leiding lagen alle kaarten nog goed voor de constructeurstitel.

De laatste race van Bottas eindigde in mineur. De Fin verremde zich zwaar en knalde zo tegen Kevin Magnussen aan. Bottas had veel schade op rechtsvoor en was klaar, Magnussen, die ook zijn laatste race reed, ging in de rondte, maar kon na een pitstop verder.

Champagne bij McLaren

Aan het gevecht om de zege veranderde niets. Norris controleerde de race, met het Ferrari-duo Sainz en Leclerc achter zich. Ondanks een tiende plaats voor Piastri kon de champagne los bij McLaren.

Verstappen knokte zich terug naar de zesde positie. Een tegenvallend resultaat in een succesvol seizoen van de Red Bull Racing-coureur.

Lewis Hamilton, die zijn laatste race voor Mercedes reed, vocht zich vanaf P16 naar de vierde plek in Abu Dhabi, na een prachtige inhaalactie op zijn teamgenoot George Russell in de laatste ronde. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt volgend jaar voor Ferrari.