Nieuwsuur Scanauto van een parkeercontroleur

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 15:23 Parkeercontroleurs Amsterdam stoppen met opsporen gestolen auto's

Parkeercontroleurs in Amsterdam stoppen definitief met het opsporen van gestolen auto's. De gemeente heeft dat besloten omdat de werkwijze met scanauto's tot schending van privacy leidt, meldt AT5. Vorig jaar werd de werkwijze al voorlopig stopgezet.

Het probleem zit 'm vooral in het feit dat voor het opsporen van gestolen auto's gegevens werden gebruikt die eigenlijk voor iets anders waren ingezameld. Bovendien bleken "aan alle alternatieve werkwijzen juridische risico's of andere bezwaren te kleven", schrijft de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst aan de gemeenteraad.

Parkeercontroleurs rijden door de stad met auto's die kentekens scannen, Zo kunnen ze precies 'zien' wie er fout geparkeerd staat. Maar in 2017 begon de gemeente de scangegevens ook te gebruiken om gestolen geparkeerde auto's te ontdekken. Egis Parking Services, het bedrijf dat door middel van scanauto's controleert of er betaald is voor parkeren, gaf daarbij alle gescande kentekens door aan de Rijksdienst Wegverkeer (RDW).

Politie handelde zaak af

De RDW kon vervolgens zien of het om een gestolen auto ging. Was dat het geval, dan werd de locatie doorgegeven aan de politie, die de zaak verder afhandelde met de eigenaar van de gestolen auto en de verzekeraar. Elk jaar konden zo enkele tientallen auto's worden terugbezorgd bij de eigenaar. In 2021 en 2022 waren het er ongeveer 90.

In 2019 zei de gemeente Amsterdam in Nieuwsuur dat de inzet van gegevens van de scanauto's voldeed aan alle vereisten van de privacywetgeving, zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). "Neem van mij aan dat we dit heel zorgvuldig doen", aldus Rienk Hoff van de gemeente Amsterdam toen.

Geen alternatieven

Er waren strikte afspraken gemaakt over wat de scanauto's in Amsterdam wel en niet mochten, benadrukte Hoff. "Het convenant dat is getekend om de gestolen auto's die we op straat aantreffen te kunnen scannen en van de straat te halen, daar zijn we denk ik wel drie jaar mee bezig geweest", zei hij. "En daarbij hebben we nauwgezet geluisterd naar de adviezen van onze privacy-commissie."

Er was toen al kritiek op de werkwijze. Ook de politie trok in 2020 aan de bel. Dat was niet alleen omdat de parkeerdata, in feite persoonsgegevens, voor een ander doel werden gebruikt dan ingezameld. Maar ook omdat de ene overheid (een gemeente) gegevens deelt met een andere overheidsinstelling, de RDW.

Nadat de uitwisseling van de gegevens vorig jaar voorlopig werd stopgezet, liet de wethouder extern onderzoek doen naar alternatieve werkwijzen die geen privacybezwaren zouden opleveren. Maar die bleken er niet te zijn.

Vandaar nu het definitieve einde van de werkwijze. "Dat is jammer voor personen en bedrijven die slachtoffer zijn van autodiefstal", aldus wethouder Van der Horst.