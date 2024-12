Utrecht boekt ruime zege op Fortuna Sittard en houdt aansluiting met eredivisietop

FC Utrecht heeft met 4-0 van Fortuna Sittard gewonnen in de eredivisie vrouwen. De club uit de Domstad komt daarmee op één punt achterstand van koploper PSV na negen speelrondes.

Ook ADO Den Haag won zondagmiddag met 4-0. Hekkensluiter Excelsior Rotterdam kreeg een stortvloed aan doelpunten in het slot van de eerste helft te verwerken.

Overmacht

Utrecht was de hele wedstrijd aanzienlijk beter dan Fortuna en creëerde veel kansen. In de achttiende minuut scoorde Elisha Kruize van dichtbij al de 1-0. Toch hield de ploeg uit Sittard de marge lang klein en leken de Limburgers met een doelpunt achterstand te gaan rusten. In de blessuretijd maakte Kruize toch nog de 2-0.