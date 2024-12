Woedende menigte in Mexico lyncht mannen om vermeende ontvoering meisje

In Mexico heeft een woedende menigte gistermiddag drie mannen gelyncht omdat zij een meisje zouden hebben ontvoerd. Dat melden de lokale autoriteiten van de plaats San Juan Amecac in de staat Puebla.

Het is niet voor het eerst dat in Mexico burgers het recht in eigen hand nemen. Zo werden eerder dit jaar in de gemeente Atlixco, eveneens in de staat Puebla, vier mannen vermoord omdat zij vermoedelijk een auto hadden gestolen.