In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 12:29 'Grootste kerstboom' weer verlicht bij IJsselstein

De 120 lampen in de tuidraden van zendmast Lopik branden weer. De verlichting in wat 'de grootste kerstboom' wordt genoemd is tot op tientallen kilometers zichtbaar en blijft branden tot Driekoningen.

Burgemeester Patrick van Domburg van IJsselstein ontstak de verlichting gisteravond. Dat was nog even spannend, want de jaarlijkse kerstmarkt in IJsselstein werd gisteren afgelast wegens slecht weer. Maar het ontsteken van de lampen in de 366,8 meter hoge zendtoren verliep probleemloos, meldt RTV Utrecht.

Voor het eerst bestaat de verlichting uit energiezuinige ledlampen, waar vroeger halogeenlampen in de tuidraden werden gehangen Dan nog zijn de kosten van de jaarlijkse verlichting aanzienlijk. "Daar vergissen veel mensen zich in", zegt de speciale stichting die de jaarlijkse verlichting organiseert.

"Alleen al het inhangen van alle lampen kost 55.000 euro. Daar komt nog zo'n 800 euro aan energiekosten bij." De stichting heeft 2000 donateurs en wordt gesponsord door tientallen bedrijven.

Pittige klus

De lampen zijn door gespecialiseerde hoogtewerkers in de kabels van de zendmast gehangen. Een pittige klus in regen, wind en sneeuw. "Het is niet de beste maand om dit werkje te doen", aldus Leon Bonhomme, die op zich gewend is op grote hoogte te werken. "Maar in december is het nou eenmaal Kerstmis."

De lichtsnoeren werden in 1992 voor het eerst aan de toren gehangen. Het idee kwam van Ton Westland, die zelf in IJsselstein woont.

"We reden na een verjaardag in de auto terug naar huis en ik zat naar de toren te kijken"', vertelt hij bij RTV Utrecht. "Bovenin zaten kantoren en de mensen daar lieten expres de lampen aanstaan voor de kerstsfeer. Toen zei ik tegen m'n vrouw: dit lijkt toch nergens op? Als je er dan een kerstboom van wil maken, hang dan lampjes in die tuien."

Westland schreef een brief aan de directeur van Nozema, toenmalig eigenaar van de toren met het voorstel om enkele duizenden lichtjes aan te brengen. Die bleek daar gevoelig voor.

Goed moment

"We kwamen op een goed moment: Philips had net nieuwe lampen uitgevonden die ver moesten kunnen schijnen en wilde die testen op een leuk object. Dat was de toren natuurlijk", vervolgt Westland. Hij liet de nieuwe en een aantal 'oude' lampen aanbrengen boven in de zendmast. "Toen zijn we in de rondte gaan rijden. Eentje spatte eruit."

In overleg met Nozema werd vervolgens besloten om niet duizenden maar 120 lampen op te hangen. "Anders zou het van veraf meer een streep worden dan een versierde kerstboom."

In Afrika

Bij de eerste keer in 1992 werd de 'boom' wereldnieuws. "Ik kreeg brieven van Nederlanders over de hele wereld. Een verpleegster in Afrika, bijvoorbeeld, had de kerstboom in het nieuws gezien, dezelfde boom waar zij én haar ouders in Nieuwegein dus tegelijkertijd naar keken", aldus Westland. "Dat doet je wat."

Volgens Westland is de zendmast eventjes de grootste kerstboom ter wereld. In Italië is weliswaar een meer dan 600 meter hoge kerstboom aangebracht op een berghelling, maar die boom 'ligt' en telt volgens de IJsselsteiner dus niet mee.

Guinness World Records vermeldt de Nederlandse zendtoren niet; er is dus geen zekerheid. Om van alle gedoe af te zijn, laten de gemeente en de organiserende stichting de toevoeging 'ter wereld' weg. Zij spreken over 'de grootste kerstboom'.