Eerste herdenking Decembermoorden sinds veroordeling Bouterse: 'Er wordt te weinig gedaan'

De euforie onder nabestaanden was groot toen oud-president Desi Bouterse definitief werd veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor de Decembermoorden in Suriname. Maar Bouterse loopt nog altijd vrij rond, al bijna een jaar na de veroordeling afgelopen december.

Tot frustratie van nabestaanden in Nederland, die vandaag bijeenkomen op de jaarlijkse herdenking van die Decembermoorden. "Het vreet aan je", zegt Romeo Hoost. Hij is nabestaande van de destijds vermoorde advocaat Eddy Hoost en zit in het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname.

Vanmiddag worden er kransen gelegd bij het monument naast de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. Tijdens de aansluitende herdenking in de kerk zullen onder meer burgemeester Halsema en ambassadeur van Suriname Rajendre Khargi een toespraak houden.

In de nacht van 7 op 8 december 1982 werden vijftien mannen gemarteld en gedood in Fort Zeelandia, in de hoofdstad Paramaribo. Het waren tegenstanders van het toenmalige militaire regime onder leiding van Bouterse. Hij was samen met een groep sergeanten door een coup in 1980 aan de macht gekomen.

De euforie over de veroordeling is weg, zegt Hoost. "'Eindelijk, eindelijk, eindelijk' was het gevoel na de uitspraak van de rechter. Maar er wordt te weinig gedaan om hem alsnog op te sluiten. Ik ben ervan overtuigd dat hij gewoon in Suriname zit, misschien zelfs wel gewoon in zijn eigen huis. Welke pogingen doet het Openbaar Ministerie om hem te pakken? We weten het niet. Het laat je niet los, ik denk er dagelijks aan."