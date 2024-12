Laros grijpt Europese crosstitel voor atleten tot 20 jaar na machtige sprint

Atleet Niels Laros heeft in Antalya de Europese titel op de cross voor mannen tot twintig jaar in de wacht gesleept. De Brabander was na 4.814 meter met een verschroeiende eindsprint de Brit George Couttie de baas.

De negentienjarige Laros, die afgelopen jaar als tweede eindigde, was de topfavoriet. Hij liet de andere veldlopers het kopwerk doen, liep wel attent vooraan mee en pakte na zo'n vier kilometer de leiding in de race. Bij het opdraaien van het laatste rechte stuk zette hij de turbo aan en Couttie was de laatste die in zijn buurt bleef.