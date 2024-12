EPA De geveilde schoentjes

NOS Nieuws • vandaag, 08:43 30 miljoen voor schoenen uit Wizard of Oz

Schoenen die door Judy Garland werden gedragen in de film The Wizard of Oz zijn op een veiling in de VS verkocht voor 28 miljoen dollar. Met de veilingkosten erbij gerekend, betaalt een onbekende koper 30 miljoen euro.

Het paar schoenen verpulvert daarmee het record voor het duurste Hollywood-object dat ooit is geveild. Tot nu toe was dat de beroemde witte jurk van Marilyn Monroe uit film The Seven Year Itch (1955): daarvoor werd 2,4 miljoen dollar betaald in 2011.

The Wizard of Oz staat tegenwoordig weer vol in de belangstelling door de prequel Wicked, waarin uiteen wordt gezet hoe de heksen uit de filmklassieker tegenover elkaar kwamen te staan.

Robijnrood

De rode schoentjes spelen een cruciale rol in de film. Na veel avonturen ontdekt de hoofdpersoon Dorothy dat ze alleen maar met haar hielen hoeft te klikken om uit het fantasieland terug naar huis in Kansas te komen.

De film uit 1939 geldt nog altijd als een mijlpaal voor Hollywood omdat er uitermate goed gebruik werd gemaakt van allerlei nieuwe technieken. Zo werden bij de boekverfilming de zilveren schoentjes uit het origineel verhaal robijnrood gemaakt om het nieuwe Technicolor optimaal te benutten.

Judy Garland droeg meerdere exemplaren van de schoenen in de film, maar daar zijn maar vier paar van bewaard gebleven. Die gelden als de Heilige Graal van filmmemorabilia: een ervan wordt bijvoorbeeld tentoongesteld in het prestigieuze Smithsonian Museum in Washington.

Gestolen

Dit nu geveilde paar was jarenlang vermist nadat het in 2005 was gestolen uit het Judy Garland Museum in Grand Rapids. Een inbreker sloeg in het museum een glazen deur en de vitrine in met een hamer om met de schoenen te verdwijnen. Pas in 2018 werden ze door de FBI teruggevonden.

De dader bleek een bejaarde beroepscrimineel te zijn die nog één keer voor de hoofdprijs wilde gaan. Omdat de robijnrode schoentjes voor een miljoen dollar verzekerd waren ging hij ervan uit dat er echte juwelen waren gebruikt. Zijn heler moest hem teleurstellen met het bericht dat het slechts gekleurd glas was.

Terry Jon Martin bekende vorig jaar schuld aan de inbraak. De rechter veroordeelde hem tot een celstraf die gelijk was aan zijn voorarrest.

Heksenhoed

Naast de schoentjes konden filmliefhebbers ook bieden op een ander object uit de film: de hoed die actrice Margaret Hamilton droeg voor haar rol als de slechte heks. Dat kavel werd afgehamerd op bijna 3 miljoen dollar.

Alamy Limited De hoed van de slechte heks