ANP Wekdienst 8/12

NOS Nieuws • vandaag, 08:16 Wekdienst 8/12: Zoektocht slachtoffers Den Haag gaat verder • Decembermoorden herdacht

Goedemorgen! De zoektocht in Den Haag gaat door en in Amsterdam worden de decembermoorden herdacht die in Suriname plaatsvonden.

Eerst het weer: Verspreid over het land valt wat regen of motregen. Het is een graad of 5. Vanmiddag is het tijdelijk droger. Het blijft bewolkt, bij maximaal 7 graden.

Weerplaza Weer 8.12

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

In Den Haag wordt verder gezocht naar slachtoffers in het ingestorte flatgebouw. De politie kan nog niets zeggen over naar hoeveel mensen nog wordt gezocht.

De Decembermoorden in Suriname worden herdacht. 'Van euforie tot deceptie' is de titel in Amsterdam. Desi Bouterse is wel tot 20 jaar cel veroordeeld, maar loopt nog altijd vrij rond.

Veel sport, met onder meer World Tour shorttrack, Pro League hockey, de wereldbeker veldrijden in Sardinië en EK cross atletiek. Alle sportevenementen zijn live te volgen via NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

Het regime van president Assad in Syrië lijkt gevallen. Rebellen veroverden gisteren de stad Homs en niet veel later ook hoofdstad Damascus. Volgens legerbronnen is president Assad met een vliegtuig de stad ontvlucht, het is onbekend waarheen.

Lees meer in dit verhaal:

Ander nieuws uit de nacht

Zuid-Koreaanse ex-minister van Defensie opgepakt: Kim was al afgetreden, maar zou nu dus ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het uitroepen van de militaire noodtoestand.

Twee doden in Verenigd Koninkrijk door storm Darragh: De twee doden vielen in Birmingham en Lancashire. In beide gevallen werden omvallende bomen op hun auto's ze fataal.

Teleurgestelde Verhoeven voelt ouderdom, voor Rigters komt klap na het gevecht: "Ik weet het niet, ik voel gewoon dat ik ouder word", stamelde Verhoeven aan het begin van zijn persconferentie in stadion Gelredome.

En dan nog even dit:

De Notre-Dame is vijf jaar na de verwoestende brand feestelijk heropend. De opening werd een internationaal live-spektakel, met artiesten en vele staatshoofden.

1:19 Notre-Dame ingewijd met staatshoofden, artiesten en veel ceremonieel

Fijne zondag!