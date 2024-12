ANP 2024: Lewis Hamilton in Bahrain

NOS Sport • vandaag, 07:16 Tijdperk Mercedes-Hamilton komt ten einde: 'Beste samenwerking in F1 ooit'

Twaalf jaar, zes wereldtitels. Nooit domineerde een coureur de Formule 1 zoals Lewis Hamilton in zijn periode bij Mercedes. Maar na vanmiddag zit dat tijdperk erop en verkast de Brit naar Ferrari.

In aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi staat bij Mercedes bijna alles - de vete tussen George Russell en Max Verstappen vergde ook wat aandacht - in het teken van afscheid nemen.

Hamilton vertelde gisteren dat hij verwacht dat zijn laatste finish in een Mercedes nogal wat bij hem los zal gaan maken. "Dit is anders dan toen ik wegging bij McLaren. Dit is emotioneler. Dat heb ik vooraf onderschat. We hebben zoveel meegemaakt samen."

Zijn teambaas Toto Wolff omschreef het tijdperk Mercedes-Hamilton als "de beste samenwerking tussen een coureur en een team ooit."

En daar is eigenlijk geen speld tussen te krijgen. Dat terwijl de meeste F1-volgers Hamilton voor gek verklaarden, toen hij in 2013 van McLaren naar Mercedes ging.

Van middenmoot naar top

Want in die tijd reed McLaren om de titels en Mercedes in de middenmoot. De Duitse autofabrikant won kort voor Hamilton tekende voor het eerst sinds 1955 een grand prix.

Maar Hamilton zag er wel brood in, rijden bij Mercedes. Er waren wat kleine barstjes in zijn samenwerking met McLaren gekomen. Bij Mercedes volgde Hamilton Michael Schumacher op, die in de winter van zijn carrière was aanbeland. Hamilton won in zijn eerste jaar één race, en Mercedes boekte duidelijk progressie.

De grootste stap werd in 2014 gezet, toen de reglementen in de F1 drastisch veranderden. De 2.4 liter V8 motoren maakten plaats voor 1.6 liter V6 turbomotoren en Mercedes sprong daar met de bouw van de nieuwe wagen perfect op in.

Getty 2013: het eerste jaar van Lewis Hamilton bij Mercedes

Hamilton en Nico Rosberg streden in de jaren die erop volgden onderling om de wereldtitel. Het ging er soms hard aan toe tussen de twee jeugdvrienden. Uiteindelijk was het Hamilton die in 2014 aan het langste eind trok. Hij wist in de slotrace van het seizoen zijn eerste wereldtitel bij Mercedes veilig te stellen.

Ook in 2015 ging de titel naar Hamilton. Een jaar later lukte het Rosberg eindelijk om zelf met het kampioenschap aan de haal te gaan.

Maar de (mentale) strijd met Hamilton was voor Rosberg erg zwaar geweest. Kort na het winnen van de wereldtitel besloot de Duitser om te stoppen. Hij werd vervangen door de Fin Valtteri Bottas, die uiteindelijk de ideale 'wingman' zou blijken voor Hamilton. Hij reed steeds meer in dienst van zijn kopman.

"De eerste jaren was er nog weleens wat frictie, we wilden beiden alles winnen", zei Bottas over die tijd, die hij de mooiste van zijn loopbaan noemt. "In de latere jaren viel dat weg en werkten we goed samen."

Dat Hamilton naar Ferrari ging was ook voor Bottas een schok. "Maar inmiddels snap ik het wel. Na al die jaren heeft hij wat nieuws nodig, dat is goed voor hem."

2:07 Bottas was de perfecte 'wingman' van Hamilton: 'Maar in begin botste het weleens'

In 2017 kwamen er opnieuw nieuwe reglementen, ditmaal gingen de auto's zelf op de schop. Hamilton en Mercedes kregen serieuze tegenstand van Sebastian Vettel en Ferrari, en later ook van Verstappen en Red Bull.

Toch bleef Hamilton winnen: in 2017, 2018, 2019 en 2020 werd hij kampioen. Met zijn zevende en laatste titel evenaarde hij het record van meeste wereldkampioenschappen van Schumacher. In het lijstje van meeste GP-zeges en polepositions prijkt Hamiltons naam eenzaam bovenaan.

Michael Jordan

In 2021 maakten Verstappen en Red Bull een einde aan de hegemonie van Hamilton en Mercedes. Er volgden een aantal magere jaren voor de Brits-Duitse combinatie, mede omdat er in 2022 weer nieuwe reglementen werden ingevoerd waar Mercedes zich op verkeek.

Het lukte Hamilton dan nog maar nauwelijks om races te winnen. De magie tussen Mercedes en Hamilton leek uitgewerkt en in februari 2024 kondigde hij zijn vertrek naar Ferrari aan.

Ook in dit seizoen maakt Hamilton weinig indruk in zijn Mercedes. Dat zijn allerlaatste kwalificatie, gisteren in Abu Dhabi, volledig mislukte kwam dan ook niet echt als een verrassing.

Zo eindigt de beste samenwerking tussen een F1-coureur en een team toch enigszins in mineur. Maar zo wil teambaas Wolff dat zeker niet zien. Hij wijst op een bekende uitspraak over basketbalicoon Michael Jordan.

"Toen hij afscheid nam, ging het over de zes NBA-titels die hij gewonnen had. Niet over de negen die hij er niet won. Zijn de zes jaren waarin Lewis geen kampioen werd zes mislukkingen? Volgens mij niet. Ik denk dat we een hele aardige reis hebben doorgemaakt samen."

Hamilton bij Mercedes 245 grands prix gereden (tot en met de Grand Prix van Qatar)

Zeven keer wereldkampioen

Acht keer constructeurskampioen met het team

84 Grand Prix-zeges

78 pole positions

153 podiumfinishes