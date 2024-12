AFP Blijdschap bij mensen in Damascus nadat rebellen de stad hebben ingenomen

NOS Nieuws • vandaag, 06:24 • Aangepast vandaag, 11:07 Rebellen nemen macht over in Syrië, Assad is gevlucht

Het regime van de Syrische president Assad is gevallen. Rebellen veroverden gisteren de stad Homs en niet veel later ook hoofdstad Damascus. Assad is met een vliegtuig de stad ontvlucht, melden legerbronnen. Waarheen is niet bekend.

In een eerste verklaring op televisie heeft het rebellenleger gemeld dat Damascus is bevrijd en het regime van president Assad is beëindigd. Assad volgde in 2000 zijn vader op die sinds 1971 aan de macht was. Tijdens de Arabische Lente in 2011 brak er een bloedige burgeroorlog uit om hem weg te krijgen.

De rebellengroep HTS meldt na de verovering van Damascus dat alle gevangenen worden vrijgelaten. Ook roepen ze op om geen overheidsinstellingen aan te vallen.

De rebellen kwamen op televisie met een verklaring:

0:37 'Lang leve een vrij en trots Syrië'

In Damascus wordt op straat feestgevierd. Mensen gaan klappend en dansend de straat op om de val van Assad te vieren. Ook is op videobeelden te zien dat op verschillende plekken in het land standbeelden van de dictator neerhalen. Posters van Assad worden vernietigd.

De leider van de grootste Syrische oppositiegroep in het buitenland, Hadi al-Bahra, stelt dat Damascus verlost is van Assad: "Een donkere periode in de geschiedenis van Syrië is voorbij."

Zo ziet het feest in Damascus eruit:

1:21 Feest in Damascus nu regering-Assad zou zijn gevallen

In tegenstelling tot Assad is de Syrische premier Mohammed al-Jalali niet op de vlucht geslagen. Hij heeft opgeroepen vrije verkiezingen te houden in Syrië. In een interview met Al-Arabiya zegt Jalali ook dat hij contact had gehad met rebellencommandant Abu Mohammed al-Golani om de huidige overgangsperiode te bespreken.

De Syrische premier zei eerder al in een videoboodschap dat hij bereid is de macht over te dragen nadat president Assad lijkt te zijn gevlucht. "We zijn bereid de macht over te dragen aan het gekozen leiderschap", zei hij in een videoboodschap waarin hij opriep tot een "vreedzame transitie".

1:01 Premier Syrië: 'We reiken de oppositie de hand'

Syrische rebellen namen gisteren al zonder veel moeite de stad Homs in, nadat eerder in de week ook al Aleppo en Hama werden veroverd.

In de nacht van zaterdag op zondag werd duidelijk dat ook Damascus in handen van de rebellen zou vallen. De stad werd al vanuit verschillende kanten aangevallen.

Bekijk in de onderstaande special welke partijen tegen elkaar strijden in Syrië:

Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr "Veel Syriërs die ik spreek kunnen het maar nauwelijks geloven. Dit is de dag waarop ze zo lang hebben gewacht. Ze zijn de hele nacht wakker gebleven, er wordt gehuild, er wordt gedanst en er wordt in de lucht geschoten. Zo snel als de val van het regime is gegaan is ongekend. In Damascus kijken inwoners vanochtend uit het raam en zien een nieuwe realiteit. Sommige probeerden op de valreep nog te vluchten, maar staan nu vast bij dichte grenzen naar buurlanden. Een weg het land uit is er voor de meeste mensen niet. Want er is zeker ook veel angst over de toekomst. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee. Hoe gaat HTS dit allemaal doen? Hoe soepel zal dit verlopen? De economie is een ramp, een groot deel van het land ligt in puin en de meeste Syriërs zijn vooral doodmoe van de jarenlang voortdurende oorlog. En nu is hun toekomst wederom onzeker."

De verovering van Damascus lijkt zonder veel zware gevechten of vele slachtoffers te zijn gebeurd. Dat het rebellenleger zo weinig moeite had om de steden in te nemen, komt deels doordat veel soldaten uit het regeringsleger van Assad zijn weggelopen.

De Amerikaanse president Biden zegt "de uitzonderlijke gebeurtenissen in Syrië nauwlettend in de gaten te houden". Ook zegt hij "constant contact te hebben met partners in de regio".

Israël trekt bufferzone in

Het Israëlische leger is de bufferzone met Syrië in getrokken. Een legerwoordvoerder zegt op X dat Israël niet van plan is zich te bemoeien met de interne aangelegenheden van het buurland, maar dat deze troepenverplaatsingen wel nodig zijn om de veiligheid van de bezette Golanhoogten en Israëlische burgers te beschermen.

Israël zegt nu dat gezien de recente gebeurtenissen in Syrië er troepen nodig zijn om de bufferzone in stand te houden. "Het leger van Israël zal blijven zolang als dat nodig is."

De Israëlische nieuwssite Walla zegt dat Israël Syrische rebellen heeft gemaand niet in de buurt van de grens te komen. Als ze de overeenkomst over de bufferzone schenden, zal er geweld gebruikt worden.

Volg ook ons liveblog In ons liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws en reacties op de val van het regime van Assad.