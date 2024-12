Zuid-Koreaanse ex-minister van Defensie opgepakt

De Zuid-Koreaanse voormalig minister van Defensie Kim Yong-hyun is opgepakt, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het uitroepen van de militaire noodtoestand. Kim was al afgetreden, maar zou nu dus ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

Kim wordt gezien als sleutelfiguur bij het afkondigen van de noodtoestand, afgelopen dinsdag. Militaire bronnen zeggen dat hij president Yoon Suk-yeol had aangezet om dat te doen.

Chaotische taferelen

Nadat Yoon de noodtoestand uitriep, ontstond er chaos in Zuid-Korea. Het Zuid-Koreaanse leger blokkeerde aanvankelijk het parlementsgebouw in Seoul waar gestemd zou worden om de noodtoestand terug te draaien. Uiteindelijk lukte het de meeste parlementsleden om binnen te komen en stemde een meerderheid voor het terugdraaien van de noodtoestand. Nog dezelfde avond trok Yoon de noodtoestand in.