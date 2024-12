AFP Schade door omgewaaide bomen in Liverpool

NOS Nieuws • vandaag, 00:38 Twee doden in Verenigd Koninkrijk door storm Darragh

In het Verenigd Koninkrijk zijn twee mannen om het leven gekomen tijdens storm Darragh. Honderdduizenden mensen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland zitten nog zonder stroom.

De twee doden vielen in Birmingham en Lancashire. In beide gevallen werden omvallende bomen op hun auto's ze fataal.

Storm Darragh veroorzaakt harde windstoten. De hardste werd gemeten in Berry Head, aan de zuidkust: 154 kilometer per uur. Ook aan de noordkust van Wales werden windstoten van rond de 150 kilometer per uur gemeten.

Intussen zitten er 259.000 mensen zonder stroom als gevolg van de storm. Medewerkers van het energienetwerk kunnen niet iedereen direct helpen. In de zwaar getroffen gebieden staat nog zo'n harde wind dat het niet veilig is om daar de stroomvoorziening te herstellen. Die harde wind houdt in de nacht van zaterdag op zondag nog aan.

Openbare leven ontregeld

Door de storm vielen vluchten uit, onder meer op de vliegvelden van Bristol en Cardiff. In Wales was er zaterdag geen treinverkeer mogelijk. Ook veel evenementen konden niet doorgaan. In Londen was de Winter Wonderland-attractie in Hyde Park gesloten en de voetbalwedstrijd tussen Everton en Liverpool werd afgelast.

Het hoogtepunt van storm Darragh is voor het Verenigd Koninkrijk achter de rug. De gele weerswaarschuwing die door de Britse weerdiensten is afgegeven geldt nog wel tot het begin van komende avond.