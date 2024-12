Derde eindzege Lavreysen in Champions League, slotdag gestaakt na zware valpartij

Op de olympische wielerbaan van 2012 in Londen is de laatste wedstrijd van de Champions League gestaakt na een zware valpartij van Alessa-Catriona Pröpster en Katy Marchant.

De Duitse leek in de tweede serie van de keirin voor vrouwen in volle sprint de controle over haar fiets te verliezen, kwam boven in de baan terecht en nam Marchant. die na de val naar het ziekenhuis moest, daarbij met zich mee. Met zijn tweeën vlogen ze over de boarding het publiek in.