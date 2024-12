Reuters Heropening Notre-Dame

NOS Nieuws • vandaag, 22:09 Met drie kloppen op de deur is de Notre-Dame in Parijs officieel heropend

Vijf jaar na de grote brand is de Notre-Dam in Parijs vanavond feestelijk heropend. Met drie kloppen op de deur opende aartsbisschop Laurent Ulrich de deuren van de kathedraal.

Bij de heropening waren tientallen staatshoofden, regeringsleiders en andere prominenten, onder wie Tesla-baas Elon Musk en de Britse kroonprins William. Ook premier Schoof was erbij.

Na de opening van de deuren hield president Macron een toespraak waarin hij iedereen bedankte die meehielp aan de wederopbouw. "Ik sta voor u, om de dankbaarheid van het Franse volk te uiten. Vanavond luiden de klokken van de Notre-Dame weer", sprak Macron de 1500 genodigden in de kerk toe.

De brandweerlieden die hielpen om het vuur te blussen en de werklieden die werkten aan de restauratie kregen een staande ovatie.

Aanvankelijk zou Macron zijn toespraak buiten houden, maar vanwege het stormachtige weer werd dat verplaatst naar binnen. Ook gingen de feestelijke activiteiten op het plein voor de Notre-Dame vanwege de storm niet door.

Ontmoeting Trump en Zelensky

Onder de genodigden waren ook Donald Trump en de Oekraïense president Zelensky. Die hebben eerder op de avond samen met Macron gesproken over de oorlog in Oekraïne. "We willen allemaal dat deze oorlog zo snel mogelijk eindigt en op een rechtvaardige manier", zei Zelensky na afloop. Ook bedankte hij de Franse president voor het het organiseren van de bijeenkomst.

Nieuwe brandinstallatie

In 2019 brandde een deel van de Notre-Dame uit. De torenspits stortte in en het dak werd door het vuur verwoest. De Franse justitie weet nog steeds niet wat de oorzaak van de brand is geweest. Volgens de autoriteiten ontstond de brand tijdens restauratiewerkzaamheden.

Om te voorkomen dat zo'n verwoestende brand weer uitbreekt, is de kerk uitgerust met een nieuwe brandinstallatie. Zo zijn er onder het dak sprinklerinstallaties aangelegd en zijn er moderne rook- en brandmelders geïnstalleerd. Ook zijn er warmtecamera's opgehangen en zijn er twee brandwerende muren gebouwd om te voorkomen dat er bij brand het vuur overslaat.

Reuters De aartsbisschop klopt drie keer met zijn bisschopsstaf op de deur tijdens de kerkelijke ceremonie

Reuters De Franse president Macron spreekt de genodigden toe

Reuters Belangstellenden kijken buiten toe naar de feestelijke heropening van de kathedraal

Reuters Omwonenden kijken vanaf hun balkons naar de feestelijke opening van de Notre-Dame

Reuters Franse brandweerlieden krijgen een staande ovatie

Reuters Ook de Telsa-baas Elon Musk is uitgenodigd

Reuters Op de gevel van de Notre-Dame is merci (bedankt) geprojecteerd

De kathedraal kon dankzij een miljard euro die opgehaald werd aan donaties wereldwijd gerestaureerd worden. Zo'n 2000 mensen hebben aan het herstel gewerkt.

De heropening van de Notre-Dame is voor Macron een goede afleiding van de politieke crisis in Frankrijk. Donderdag werd premier Barnier door het parlement weggestuurd. Oppositiepartijen dienden een motie van wantrouwen tegen de regering in die werd aangenomen. De druk op Macron om af te treden is daardoor toegenomen. Volgens een peiling willen zes op de tien Fransen dat hij vertrekt.

Eerste mis na brand

Morgen zal in de Notre-Dame de eerste ochtendmis worden gehouden. Daar zullen 170 Franse bisschoppen bij aanwezig zijn. Ook in de avond is er een mis. Daarna zullen er dagelijks twee missen worden gehouden. Verwacht wordt dat er tienduizenden mensen op de missen zullen afkomen.