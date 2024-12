Getty Lindsey Vonn tijdens een trainingssessie in november

NOS Sport • vandaag, 19:36 Skilegende Vonn (40) maakt na bijna zes jaar rentree en eindigt als 24ste

Alpineskiester Lindsey Vonn heeft na bijna zes jaar haar rentree gemaakt op de afdaling, tijdens een wedstrijd in het Amerikaanse Copper Mountain.

Het ging om een wedstrijd op het een-na-hoogste niveau. De 40-jarige skilegende ging twee keer naar beneden en werd achtereenvolgens 24ste en 27ste. In haar eerste, snelste race was ze 1.44 langzamer dan de Oostenrijkse winnares Mirjam Puchner.

Vonn gaf vooraf via sociale media aan dat ze de wedstrijd vooral zag als trainingsmogelijkheid. "Ik ben blij dat ik dit weekend weer een stap kan zetten. Het is zes jaar geleden dat ik voor het laatst heb geracet, dus ik moet nog veel materiaal testen, mijn groove vinden en in wedstrijdvorm komen", schreef Vonn.

De Amerikaanse nam voor het eerst aan een wedstrijd deel sinds haar pensioen in 2019. Half november kondigde ze haar comeback aan, omdat ze naar eigen zeggen voor het eerst in lange tijd weer pijnvrij op de ski's stond. Haar doel is om binnenkort ook haar rentree te maken in het wereldbekercircuit.

82 overwinningen

Vonn debuteerde in 2000 in de wereldbeker waarin ze in totaal 82 overwinningen boekte, een record dat vorig jaar werd verbeterd door haar landgenote Mikaela Shiffrin.

Pro Shots Lindsey Vonn in 2019, tijdens de wereldkampioenschappen in Zweden

Op de Winterspelen van Vancouver won ze in 2010 goud op de afdaling. Daarnaast veroverde de tweevoudig wereldkampioene ook nog twee olympische bronzen medailles.

De wedstrijd in Copper Mountain gaat morgen verder met de Super-G, waarop Vonn ook in actie komt. Zo kan ze punten verdienen waarmee ze kan stijgen op de ranglijst. Dat is nodig om weer mee te mogen doen aan de wereldbekers, het hoogste niveau.