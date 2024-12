ANP SP-leider Dijk

NOS Nieuws • vandaag, 19:04 SP-leider Dijk: stemmen voor motie Becker was verkeerde afweging

SP-leider Jimmy Dijk zegt dat zijn partij de "verkeerde afweging" heeft gemaakt met het steunen van de motie van VVD-kamerlid Bente Becker. Daarin werd de regering opgeroepen om de gegevens over "culturele en religieuze normen en waarden" van Nederlanders met een migratieachtergrond bij te houden. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, inclusief de SP, stemde voor die motie.

In een video op X laat hij blijken dat hij er spijt van heeft. "We hebben namelijk een verkeerde afweging gemaakt. We hebben gezien dat veel mensen zijn geraakt", zegt hij.

Volgens Dijk stemde SP in met de motie "zodat we het debat op basis van feiten konden voeren". Ook wilde hij ermee aantonen "dat heel veel mensen zelf en succesvol aan hun integratie hebben gewerkt. En dat het vaak de overheid was die hierin tekort is geschoten". Volgens Dijk gebruikt het kabinet "migranten als zondebok voor ongeveer alles wat er misgaat in ons land".

De motie van Becker leidde tot verontwaardiging. Op sociale media was er veel onbegrip en spraken mensen van racisme. Becker zag zich genoodzaakt ook een video op X te zeten, waarin ze de beschuldigingen tegenspreekt.

De SP vindt achteraf gezien de motie "onzorgvuldig en te eenzijdig geformuleerd". "We hadden dat moeten voorkomen. En we zullen er alles aan doen dat het in de toekomst niet weer gebeurt."

Petitie tegen motie

Een petitie waarin de Tweede Kamer wordt opgeroepen om de motie van Becker "zo snel mogelijk ongedaan te maken" is inmiddels ruim 33.000 keer ondertekend.