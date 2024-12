EPA Frenkie de Jong veroorzaakt een strafschop

NOS Voetbal • gisteren, 18:36 • Aangepast gisteren, 23:04 Barça laat Betis in blessuretijd langszij komen, Real komt dichter bij koploper

FC Barcelona heeft voor de vierde keer in vijf wedstrijden punten laten liggen in La Liga. Tegen middenmoter Real Betis in Sevilla gaf de koploper in blessuretijd een voorsprong weg: 2-2.

Real Madrid boekte een comfortabele overwinning bij Girona (0-3) en verkleinde het gat met Barça tot twee punten. De Koninklijke heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan Barcelona.

NOS Stand La Liga

Een maand geleden begon de zwakke serie van het Barcelona van coach Hansi Flick met een 1-0 nederlaag bij Real Sociedad, gevolgd door een 2-2 gelijkspel bij Celta, een 1-2 nederlaag tegen Las Palmas en een zege bij RCD Mallorca (1-5).

In Sevilla sloegen de Catalanen na een sterke openingsfase van de thuisclub net voor rust toe. Robert Lewandowski was de afmaker van een mooie aanval over veel schijven. Betis was ook na de pauze beter, maar miste kans op kans.

Invaller De Jong veroorzaakt strafschop

Halverwege de tweede helft was het wel raak: invaller Frenkie de Jong vloerde de van Barça gehuurde Betis-speler Vitor Roque, waarop Giovani Lo Celso vanaf elf meter scoorde.

Barcelona begon daarop wat beter te voetballen en kwam na een inzet van Ferran Torres op aangeven van Lamine Yamal op 2-1. Het verzet van Betis leek daarmee gebroken, maar door Assane Diao, de vervanger van Roque, werd het alsnog 2-2.

Bellingham, Güler en Mbappé trefzeker voor Real

Girona kreeg in de saaie eerste helft tegen Real Madrid de eerste kansen. Yaser Asprilla en Donny van de Beek schoten echter over. Niet veel later opende Real de score. Jude Bellingham kreeg de bal met enig geluk voor zijn voeten en rondde af.

EPA Kylian Mbappé

In de tweede helft drukte Real snel door. Eerst was Arda Güler trefzeker met een bekeken schuiver en zeven minuten later vond Kylian Mbappé, die woensdag een strafschop miste bij Athletic Club (2-1 verlies), uit een lastige hoek het net.

Bij Girona viel Arnaut Danjuma nog in en bleven Daley Blind en Gabriel Misehouy op de bank.