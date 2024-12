Manchester City morst ook punten bij Crystal Palace, Lewis scoort en krijgt rood

Het lek is nog altijd niet boven bij Manchester City. Woensdag werd na zeven duels zonder zege (zes nederlagen en een gelijkspel) eindelijk weer eens gewonnen, tegen Nottingham Forest (3-0) , maar bij Crystal Palace ging het weer mis: 2-2.

Palace opende via de totaal ongedekte Colombiaan Daniel Muñoz al snel de score en deed een half uur lang weinig onder voor City, dat wel enkele kansen kreeg. Na zwak keepen van Dean Henderson kopte Erling Haaland de 1-1 binnen.

City was in het vervolg veel sterker, maar Maxence Lacroix kopte raak voor Palace. De bezoekers zetten flink aan en kwamen via een fraai schot van Rico Lewis op 2-2. Palace hield daarna stand, mede omdat Lewis zijn tweede gele kaart kreeg.